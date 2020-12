ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, het toonaangevende bedrijf op het gebied van klinische genomica-informatica, heeft vandaag een uitgebreid partnerschap met Illumina aangekondigd om genomische rapportageoplossingen van PierianDx mogelijk te maken voor gebruik met AmpliSeq™ voor Illumina® Focus Panel, AmpliSeq™ voor Illumina® Myeloid Panel en de TruSight™ erfelijk kankerpanel. Door deze panelen toe te voegen, wordt de bestaande relatie tussen Illumina en PierianDx uitgebreid, die momenteel het gebruik van het PierianDx-platform omvat ter ondersteuning van genomische rapportage in belangrijke wereldwijde markten voor het TruSight Oncology 500-portfolio.

