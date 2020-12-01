Diamond Standard商品和代幣將在INX上市

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位證券與加密貨幣交易的區塊鏈平臺INX Limited今天宣佈，已與Diamond Standard就全球第一個鑽石商品「Diamond Standard幣」的上市簽署意向書。該幣是數位有形資產：標準化的鑽石套裝，帶有無線晶片，能夠在INX交易平臺上以代幣形式進行交易。該幣在INX平臺的上市有待監管機構對2500萬美元首次公開商品發行的批准。

該鑽石商品首次為機構投資人帶來1.2兆美元的硬資產。Diamond Standard最近宣佈計畫以DIAM為代碼在紐約證券交易所發行ETF，並已就透過MGEX將期貨在CME Globex上市達成協議。

INX為Diamond Standard幣提供電子現貨市場。在INX平臺上取得Diamond Standard代幣的投資人可交易實物商品本身，並可隨時從德拉瓦州的託管人處取走Diamond Standard幣。

本次上市為鑽石商品首次可在任何美國交易平臺上進行數位化交易。

INX為數位資產的上市和交易提供全面的監管法規遵循與公平交易政策，並提供進階安全協定和隱私程序。其目標在於解決完整監管程序下的跨境大量交易。

INX行銷長Douglas Borthwick表示：「我們開發專有交易科技的目標是以獨特資產的交易來改變金融的未來。Diamond Standard幣在INX交易所的上市推動了這一願景的發展。讓我們高興的是，機構投資人和散戶投資人現在都可以用數位方式投資首件可替代鑽石商品。」

Diamond Standard創辦人兼執行長Cormac Kinney表示：「Diamond Standard開發了這種受監管的鑽石商品，旨在為投資人釋出非相關的1.2兆美元資產類別。我們很高興在INX平臺上市，為投資人提供安全的下一代交易場所來交易其鑽石商品。」

關於INX Limited

INX Limited結合傳統市場專長與創新金融科技方法，為數位證券和加密貨幣提供受監管的交易平臺。INX由一支經驗豐富的業務、財務與區塊鏈科技專家團隊領導，這些專家擁有透過區塊鏈科技和創新監管方法重新定義資本市場的共同願景。

關於Diamond Standard

Diamond Standard Co.是全球第一個也是唯一一個受監管的鑽石商品創建者。經由釋出鑽石作為可在市場中交易的資產，Diamond Standard協助投資人獲得目前價值1.2兆美元的天然資源——這比世界上所有白銀和白金的總和還多。該鑽石商品是突破性的可交付硬資產，為機構與個人投資人提供多元化以及新的財富儲備，同時為鑽石供應鏈帶來透明度和效率。

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