Diamond Standard的商品和代币将在INX上市

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--基于区块链的数字证券与加密货币交易平台INX Limited今天宣布，其已与Diamond Standard签署将全球第一个钻石商品“Diamond Standard币”进行上市的意向书。该币是一种数字有形资产：一个标准的钻石套装，带有无线芯片，能够在INX交易平台上作为代币进行交易。该币在INX平台上的上市有待监管机构对2500万美元首次公开商品发行的批准。

该钻石商品首次为机构投资者带来1.2万亿美元的硬资产。Diamond Standard最近宣布计划以DIAM为代码在纽约证券交易所发行ETF，并已达成通过MGEX将期货在CME Globex进行上市的协议。

INX正在为Diamond Standard币提供电子现货市场。在INX平台上取得Diamond Standard代币的投资者可交易实物商品本身，并可随时从特拉华州的托管人处取走Diamond Standard币。

本次上市标志着钻石商品首次可在任何美国交易平台上进行数字化交易。

INX为数字资产的上市和交易提供全面的监管合规与公平的交易政策，并提供高级安全协议和隐私程序。其旨在解决完整监管程序下的跨境大批量交易。

INX首席营销官Douglas Borthwick表示：“我们开发的专有交易技术旨在通过交易独特资产来改变金融的未来。Diamond Standard币在INX交易所的上市推动了这一愿景的发展。让我们高兴的是，机构投资者和散户投资者现在都可以以数字方式投资该第一种可替代钻石商品。”

Diamond Standard创始人兼首席执行官Cormac Kinney表示：“Diamond Standard开发了这种受监管的钻石商品，旨在为投资者释放非相关的1.2万亿美元资产类别。我们很高兴在INX平台上市，将为投资者提供交易其钻石商品的下一代安全交易场所。”

关于INX Limited

INX Limited旨在将传统市场专长与创新金融科技方法相结合，为数字证券和加密货币提供受监管的交易平台。INX由一支经验丰富的业务、财务与区块链技术专家团队领导，这些专家拥有通过区块链技术和创新监管方法重新定义资本市场的共同愿景。

关于Diamond Standard

Diamond Standard Co.是全球第一个也是唯一一个受监管的钻石商品创建者。通过释放钻石作为可在市场中进行交易的资产，Diamond Standard帮助投资者获得目前价值1.2万亿美元的自然资源——这比世界上所有白银和铂金的总和还多。该钻石商品是一种突破性的可交付硬资产，为机构与个人投资者提供了多元化以及新的财富储备，同时为钻石供应链带来了透明度和效率。

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