Andersen Global stipula un contratto di collaborazione con uno studio azerbaigiano

Andersen Global accede al mercato azerbaigiano stipulando di un contratto di collaborazione con MGB Law Offices, uno studio legale indipendente di Baku, ampliando la copertura dell'organizzazione e favorendone l'ulteriore espansione tra l'Europa e l'Asia.

Fondato nel 1995, MGB Law Offices, che si avvale della collaborazione di dieci consulenti legali, è stato riconosciuto da IFLR1000, Legal500 e Chambers and Partners quale studio legale più prestigioso dell’Azerbaigian. Amministrato dal Socio gerente Ismail Askerov, lo studio full-service offre soluzioni in diverse aree, tra cui fallimenti e ristrutturazioni, fisco, privatizzazione e investimenti esteri, nell’ambito di diversi settori, tra cui gas e petrolio, aeronautica e servizi bancari e finanziari. Lo studio conta tra i propri clienti multinazionali società blue chip, istituti finanziari internazionali, compagnie assicurative, compagnie aeree, aziende di telecomunicazioni e altre entità commerciali.

“Siamo orgogliosi di essere in grado di offire con continuità i servizi migliori della categoria. Le nostre soluzioni complete ci hanno permesso di affermarci quale uno degli studi legali più rispettabili sul mercato consentendoci di soddisfare le esigenze specifiche dei singoli clienti” ha affermato Ismail. “La nostra collaborazione non esclusiva con Andersen Global rafforza il nostro impegno nei verso i nostri clienti e potenzia ulteriormente la nostra capacità di operare a livello transfrontaliero, intersettoriale e interdisciplinare per rispondere alle loro esigenze in costante evoluzione. Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare al fianco di individui che condividono la nostra mentalità, la nostra vision e i nostri valori.”

“La nostra espansione continua a essere alimentata dalle esigenze dei clienti e il nostro obiettivo consiste nel disporre di una copertura globale e di capacità full-service attraverso gli studi con cui intratteniamo rapporti di collaborazione e affiliazione” ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “La dedizione di Ismail e del suo team verso l’amministrazione responsabile e la loro comprensione profonda dell’ambiente economico nell’Azerbaigian fanno del loro studio il complemento perfetto al nostro team in questa regione, dandoci gli strumenti per fornire servizi perfettamente integrati a livello mondiale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 218 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.