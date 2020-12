Process Sensing Technologies, une société de Battery Ventures, annonce un nouvel investissement majoritaire de la part d’AEA Investors

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Process Sensing Technologies (« PST »), un fabricant mondial d’instruments, d’analyseurs et de capteurs utilisés pour la mesure de précision et la surveillance dans divers secteurs critiques, a annoncé que la société mondiale de capital-investissement AEA Investors LP (« AEA ») avait investi majoritairement dans la société. Le bailleur de PST, Battery Ventures, conservera une participation minoritaire dans l’entreprise. Baird a agi en tant que conseiller exclusif côté vendeur ; les autres termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

PST - une plateforme construite sous la propriété de Battery et comprenant sept entreprises mondiales, vend ses capteurs et autres technologies à divers secteurs, tels que les produits pharmaceutiques, les sciences de la vie, les gaz spéciaux, la pétrochimie, l’alimentation et les boissons, les semi-conducteurs, et l’automatisation des bâtiments. Les produits de la société mesurent l’humidité, l’oxygène et la pression, entre autres, et contribuent à améliorer la rentabilité des clients tout en les aidant à se conformer aux réglementations industrielles souvent strictes.

Battery a commencé l’itinéraire de la plateforme PST avec l’acquisition en 2016 de la société Michell Instruments basée à Cambridge, au Royaume-Uni. Depuis, le chiffre d’affaires de PST n’a cessé d’augmenter grâce à des acquisitions et à une croissance organique, et ce également dans l’environnement difficile du marché en 2020.

« Nous sommes ravis de nous associer à PST tandis qu’elle poursuit sa forte trajectoire de croissance, y compris avec de nouvelles acquisitions dans des marchés clés et adjacents attractifs », a déclaré Ramzi Gedeon, associé chez AEA, une société mondiale de capital-investissement bénéficiant d’une vaste expertise en technologie industrielle. « PST s’est affirmée comme une plateforme mondiale de premier plan sur le marché et nous sommes impatients de soutenir l’équipe de direction dans la poursuite de la croissance de l’entreprise au cours des années à venir. »

Le directeur général de PST, Adam Markin, continuera de diriger l’entreprise. « Nous avons eu une expérience formidable avec Battery et nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui AEA dans notre équipe. AEA possède une marque extrêmement forte dans le secteur des technologies industrielles, et je suis impatient d’utiliser leur réseau et leur expérience pour faire évoluer nos activités à l’avenir », a déclaré M. Markin.

Jesse Feldman, associé général de Battery, a ajouté : « Nous sommes ravis qu’AEA ait choisi de s’associer à PST et à son équipe de direction. L’histoire de PST est un excellent exemple de notre stratégie technologique industrielle à l’œuvre, à savoir une croissance dynamique des revenus alimentée par une croissance organique et des acquisitions se complétant les unes les autres. Nous sommes ravis de rester impliqués dans l’entreprise aux côtés d’AEA et nous anticipons davantage de croissance pour l’entreprise à l’avenir. »

Depuis 2013, la pratique de technologie industrielle de Battery a investi dans plus de 50 entreprises aux États-Unis et en Europe.

À propos de Process Sensing Technologies

PST propose une large gamme de capteurs de gaz, d’oxygène et de niveau, ainsi que divers instruments de mesure, y compris des sondes, des transmetteurs et des analyseurs de l’humidité, de la moiteur, de l’oxygène et des impuretés. La société bénéficie d’une présence mondiale avec plusieurs sites en Europe, en Asie et dans la région des Amériques. Les marques actuelles opérant sous l’égide de PST comprennent Analytical Industries, Dynament, LDetek, Michell Instruments, NTRON, Rotronic et SST Sensing Ltd. https://www.processsensing.com/en-us/

À propos de Battery Ventures

Battery s’associe avec des fondateurs et des équipes de directions exceptionnelles qui développent des entreprises numéro un dans leurs catégories sur des marchés comprenant les logiciels et les services, l’infrastructure entreprise, les marchés en ligne, l’informatique de santé et la technologie industrielle. Fondée en 1983, la société accompagne des entreprises à tous les stades, allant du capital de démarrage et du stade précoce à la croissance et au rachat, et couvre les marchés technologiques à partir de six sites stratégiques, y compris ceux basés à Boston ; Menlo Park et San Francisco, Californie ; Herzliya, Israël ; Londres et New York. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site Web à l’adresse www.battery.com et consultez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

À propos d’AEA Investors

AEA Investors LP a été fondée en 1968 par les intérêts familiaux des Rockefeller, Mellon and Harriman et par S.G. Warburg & Co.en tant que véhicule d’investissement privé pour un groupe restreint de family offices industriels aux importantes valeurs patrimoniales. Aujourd’hui, les quelque 90 professionnels de l’investissement d’AEA opèrent dans le monde entier avec des bureaux à New York, dans le Connecticut, à Londres, à Munich et à Shanghaï. La société gère des fonds comptant plus de 15 milliards USD de capitaux investis et engagés, utilisés notamment pour des rachats par emprunts de sociétés du marché intermédiaire et de petites entreprises, ainsi que pour des investissements dans la dette mezzanine et senior. AEA Private Equity investit dans trois secteurs : les secteurs industriels à valeur ajoutée, la consommation et les services.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.