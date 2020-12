SHORT HILLS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Market Access Transformation (MAT), een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat geavanceerde technologie gebruikt om te automatiseren en te moderniseren hoe life sciences-bedrijven missiekritieke inzichten vastleggen die de besluitvorming in de hele levenscyclus van het product stimuleren kondigde een minderheidsinvestering van $ 30 miljoen aan van Silversmith Capital Partners, een in Boston gevestigde groeibedrijf. De investering is de eerste keer dat MAT extern kapitaal heeft opgehaald en zal worden gebruikt om het team van het bedrijf uit te breiden en de innovatie van zijn productaanbod te versnellen.

MAT werd opgericht in 2016 en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop Global Payer Market Research wordt uitgevoerd door Rapid Payer Response (RPR) te ontwikkelen, het enige on-demand wereldwijde platform in de branche voor het verzamelen van cruciale inzichten in betalers. In vijf jaar tijd heeft het bedrijf een klantenbestand opgebouwd van meer dan 45 biofarmaceutische en apparaatfabrikanten, waaronder alle top 10 farmaceutische bedrijven. MAT’s samenwerking met Silversmith verstevigt haar marktleiderspositie in het leveren van technologiegedreven oplossingen aan de gezondheidszorg.

