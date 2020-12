Cobase et Ebury concluent un partenariat portant sur l'offre de services de change

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Les fintechs européennes de premier ordre Cobase et Ebury annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat qui permettra aux services de change d'Ebury d'être disponibles sur la plateforme multibancaire de Cobase.

Cobase, leader de l'innovation en matière de solutions multibancaires d'entreprise basées sur le cloud, proposera les services d'Ebury à ses clients gestionnaires de trésoreries d'entreprise. Ebury est une fintech proéminente d'envergure mondiale soutenue par la banque Santander et spécialisée dans les services financiers transfrontaliers et la gestion des risques qui y sont associés.

La formation de ce partenariat intervient à la suite du lancement des nouveaux modules Liquidity Forecasting et FX Exposure Management de Cobase, qui permettent aux gestionnaires de trésoreries d'entreprise d'optimiser leurs positions ou de couvrir automatiquement les risques de change en continu.

L'intégration des services d'Ebury à la plateforme de Cobase donnera aux clients un accès plus étendu à des services de change dotés d'un meilleur rapport coût-efficacité. Les utilisateurs de Cobase pourront obtenir des cotations de change avantageuses auprès d'Ebury et enregistrer des transactions sans avoir à utiliser aucun autre système.

Les utilisateurs pourront également visualiser le statut des transactions et les rapports en temps réel dans un processus automatisé de mise en concordance sur la plateforme Cobase et dans le cadre d'une utilisation avec les autres modules Cobase Cash Management et Treasury Management parfaitement intégrés.

Ce partenariat entre Cobase et Ebury illustre la tendance croissante au sein de l'écosystème européen des fintechs de s’associer pour proposer une expérience bancaire plus fluide aux entreprises internationales.

Juan Lobato, cofondateur et PDG d'Ebury, a déclaré : « Nous pensons que les entreprises de toutes dimensions feront de plus en plus appel aux plateformes agrégées telles que Cobase pour accéder aux services financiers et gérer leurs fonctions de trésorerie. L'association de Cobase et des services de change compétitifs d'Ebury permettra aux entreprises d'obtenir des services de change plus automatisés ne nécessitant aucune intégration supplémentaire. »

Joost Kevelam, responsable des marchés financiers et des solutions de gestion des risques chez Cobase : « Notre objectif est de simplifier le multibanking. Adjoindre le fournisseur de liquidités de change Ebury à notre module FX Exposure Management nous donne la possibilité de proposer plus d'options à nos clients commerciaux afin qu'ils maximisent leurs opérations transfrontalières. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.