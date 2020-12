HENGELO, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Il 17 novembre 2020, il cantiere navale Damen Schelde e Thales hanno firmato il contratto per la consegna e la piena integrazione del sistema Mission and Combat di Thales per le quattro fregate di classe MKS 180 commissionate dalla marina militare tedesca.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.