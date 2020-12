Velodyne Lidar’s Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Ford Otosan is testing and planning to use Velodyne Velarray H800 lidar sensors to enable safe navigation and collision avoidance in next generation vehicles. (Photo: Ford Otosan)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) heeft vandaag aangekondigd dat het samenwerkt met Ford Otosan op het gebied van productontwikkeling en testen van autonome zware commerciële vrachtwagens. Ford Otosan test en is van plan Velodyne Velarray H800 lidar-sensoren te gebruiken om veilige navigatie en het vermijden van botsingen in voertuigen van de volgende generatie mogelijk te maken.

Velarray H800 is een krachtige oplossing die de geautomatiseerde veiligheid en advanced driver assistance systems (ADAS) aanzienlijk kan verbeteren. De Velarray H800 is ontworpen voor prestaties en duurzaamheid van automobielkwaliteit en door zijn compacte, in te bouwen vormfactor ideaal voor naadloze integratie in interne en externe montageplaatsen in voertuigen.

