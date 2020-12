„Sensor-to-Enterprise“-Lösung für erneuerbare Energien: Yokogawa und Power Factors vereinbaren Vertriebspartnerschaft

Power Factor’s Drive platform for asset performance management (Graphic: Business Wire)

TOKIO UND SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) und die US-amerikanische Power Factors, LLC, kündigen eine globale Vereinbarung an, nach der Yokogawa die branchenführende Softwareplattform „Drive“ von Power Factors für Asset-Performance-Management-Lösungen (APM) zur Nutzung erneuerbarer Energieanlagen vermarkten wird.

Die Cloud-basierte Drive-Plattform von Power Factors für APM wurde für Solar-, Wind- und Energiespeicheranlagen entwickelt; die Plattform liefert die Tools und Erkenntnisse, die zur Optimierung der nivellierten Energiekosten (Levelized Cost of Energy, LCOE*) und zur komplexen Integration großer, vielfältiger Flotten von Anlagen für erneuerbare Energien erforderlich sind. Vom Umgang mit veralteter Steuerungstechnologie und uneinheitlichen Systemen bis hin zum Management von Datenqualität, Asset-Performance und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften lassen sich über die Plattform viele Herausforderungen meistern.

Das Produktportfolio von Yokogawa im Bereich der erneuerbaren Energien umfasst Edge-Geräte, Steuerungsplattformen, eine Reihe von Dienstleistungen einschließlich Systemdesign und fortschrittliche Lösungen für die Optimierung von Energiespeichergeräten. Die Verbindung der APM-Plattform von Power Factors mit den industriellen Automatisierungssystemen und dem globalen Servicenetzwerk von Yokogawa bietet Betreibern die Möglichkeit, eine standardisierte Hardware-Infrastruktur und Softwareschnittstelle in ihren verschiedenen Anlagen einzusetzen. Diese Lösung ermöglicht eine effizientere Analyse sowie ein effizienteres Management.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Yokogawa, um unsere industrieerprobte Drive-Plattform weltweit anbieten zu können. Die Lösungssuite ermöglicht es Eigentümern und Betreibern verschiedener Anlagen für erneuerbare Energien, ihre Produktions- und Einnahmemöglichkeiten auf sich ständig verändernden Märkten zu maximieren. Möglichkeiten zur Abnahme von Handels-, Hybrid-, Hedging- und Nebendienstleistungen erfordern komplexe Kontroll- und Optimierungsfunktionen. Durch diese Vereinbarung werden wir das branchenführende Asset-Performance-Management mit der branchenführenden Instrumentierung, Automatisierung und Steuerung von Yokogawa verknüpfen.“ (Dave Roberts, Senior Vice President bei Power Factors)

„Wir haben hohe Erwartungen an die Synergien, die diese Vereinbarung mit Power Factors sowohl im Hinblick auf die Technologie als auch auf die Marktentwicklung erzeugen wird. Yokogawa beliefert seit vielen Jahrzehnten große Strom- und Energieunternehmen auf der ganzen Welt, und im Zuge des weltweiten Übergangs zu erneuerbaren Energien werden wir unseren Kunden auch weiterhin branchenführende Lösungen anbieten.“ (Koji Nakaoka, Vizepräsident von Yokogawa und Leiter der Zentrale für globalen Vertrieb und industrielles Marketing)

Die leistungsstarke Zusammenführung von Yokogawas Expertise in den Bereichen Feldsensorik, Datenerfassung und Steuerung mit der fortschrittlichen Analyse- und APM-Software von Power Factors wird Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien beim Ausbau und der Optimierung erneuerbarer Energiequellen unterstützen. Mit dem gemeinsamen Verständnis, dass aussagekräftige Erkenntnisse mit vertrauenswürdigen Daten beginnen, haben sich Power Factors und Yokogawa zusammengetan, um das Wachstum der Branche der erneuerbaren Energien zu unterstützen und zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

* Die nivellierten Energiekosten (Levelized Cost of Energy) stellen den durchschnittlichen Ertrag pro erzeugter Stromeinheit dar, der erforderlich wäre, um die Kosten für den Bau und Betrieb eines Kraftwerks während einer veranschlagten finanziellen Lebensdauer und eines veranschlagten Arbeitszyklus zu decken.

Weitere Informationen

https://www.yokogawa.com/industries/renewable-energy/

https://pfdrive.com/products/

Über Power Factors, LLC

Power Factors konsolidiert mehrere Betriebsdatenquellen, Asset-Hierarchien und Metadaten-Frameworks, um eine einzige Cloud-basierte Remote-Asset-Management-Plattform zu schaffen, die mit den heutigen Großportfolios kompatibel ist. Mit eingebetteten Anbindungen an Wartungs-Workflows optimiert Power Factors Prozesse, senkt Kosten und erhöht die Kapitalrendite von Anlagen. Die Dienstleistungen für die Implementierung und den Kundenerfolg stellen sicher, dass die Kunden den Wert der Plattform schnell und für die gesamte Lebensdauer der Anlagegüter realisieren. Erfahren Sie mehr unter pfdrive.com.

Die Drive-Softwareplattform von Power Factors bietet Eigentümern, Betreibern und Anlagenmanagern im Bereich der umweltfreundlichen Energien ein vereinheitlichtes System zur Überwachung, Leistungsanalyse, Feldwartung und zum kommerziellen Management, um eine flottenweite, skalierbare Optimierung der Anlagenperformance zu ermöglichen. Darüber hinaus lässt sich die Drive-Plattform mit anderen Business-Tools verbinden und nahtlos mit Anwendungen für Wetter- und Marktdaten, Enterprise Resource Planning (ERP) und mehr integrieren.

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich für Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelbranche radikal verbessern. Die Bereiche Tests und Messungen, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 114 Unternehmen in 62 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,7 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com

