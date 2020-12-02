橫河電機與Power Factors宣布關於可再生能源資產效能管理平台的經銷協議

東京和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)與美國Power Factors, LLC宣布達成一項全球經銷協議，橫河電機將據此銷售Power Factors業界領先的Drive軟體平台——用於可再生能源設施的資產效能管理(APM)解決方案。

Power Factors用於APM 的雲端架構Drive平台被設計用於太陽能、風能和儲能資產，它可提供必要的工具和見解，優化能源均化成本(LCOE*)，並解決龐大的多樣化可再生能源資產的複雜整合問題。該平台能幫助資產持有者及營運商克服他們面臨的最大挑戰：從老化控制技術和迥然不同的系統，到數據質量、資產效能和法規遵從管理等。

橫河電機的可再生能源產品組合包括邊緣設備、控制平台、包括系統設計在內的一系列服務，以及用於最佳化儲能設備的先進解決方案。在一個擁有眾多原始設備製造商(OEM)、資產類型和介面的行業中，Power Factors的旗艦APM平台與橫河電機的工業自動化系統以及全球服務網路相結合，使持有者和營運商能夠在他們的各個工廠中部署標準化的硬體基礎架構和軟體介面，以進行更有效的管理和分析。

Power Factors資深副總裁Dave Roberts表示：「我們很高興與橫河電機合作，向全球客戶交付我們經過產業驗證的Drive平台。該解決方案套件使不同可再生能源資產的持有者和營運商能夠在不斷變化的市場中實現其生產和收入機會的最大化。商家、混合、對沖和輔助服務的商品銷售機會需要複雜的控制和最佳化能力。通過這項協議，我們將把一流的資產效能管理與橫河電機一流的儀器、自動化和控制技術結合在一起。」

橫河電機副總裁兼全球銷售和工業行銷總部負責人Koji Nakaoka評論道：「我們對於和Power Factors達成的協議將在技術和市場開發兩方面所產生的協同作用寄予厚望。橫河電機已為全球大型電力和能源公司提供了數十年的服務，在世界向可再生能源過渡之際，我們將繼續為客戶提供產業領先的解決方案。」

橫河電機在現場感測器、數據採集和控制方面的專長與Power Factors的進階分析技術和APM軟體結合，將為領先的可再生能源公司提供支援，幫助他們因應有效擴張和最佳化可再生能源資產的挑戰。基於有意義的洞見始於可信賴數據的共同理念，Power Factors和橫河電機聯手為可再生能源行業的發展提供支援，並為更清潔、可持續的未來貢獻力量。

* 能源均化成本表示在假定的財務壽命和工作週期內，收回發電廠建造和營運成本所需的每單位發電的平均收入。

如需詳情，請造訪：

橫河電機的可再生能源解決方案：https://www.yokogawa.com/industries/renewable-energy/

Power Factors的Drive平台：https://pfdrive.com/products/

關於Power Factors, LLC

我們的使命是透過提供軟體和服務，使可再生能源成為世界領先的發電來源。Power Factors整合多個營運資料來源、資產層次結構和中繼資料框架，建立了一個單一的雲端架構遠端資產管理平台，可用於當今的大規模資產組合。憑藉用於維護工作流程的嵌入式連接，Power Factors可幫助簡化流程，降低成本，並提高資產的投資報酬率。我們的平台實作和客戶成功服務可確保客戶在資產的整個生命週期內從平台快速地實現價值。如需瞭解更多資訊，請造訪pfdrive.com。

Power Factors Drive軟體平台為清潔能源持有者、營運商和資產管理者提供了一個用於監視、效能分析、現場維護和商業管理的統一系統，可在所有資產組合中實現可擴展的工廠效能最佳化。此外，Drive平台還可以連接到其他業務工具，並與天氣和市場資料、企業資源規劃(ERP)等應用程式順暢整合。

關於橫河電機

橫河電機(Yokogawa)成立於1915年，在測量、控制和資訊領域從事範圍廣泛的活動。其工業自動化業務為包括石油、化工、天然氣、電力、鋼鐵、紙漿和造紙在內的各種流程行業提供至關重要的產品、服務和解決方案。公司的生命創新業務的目標是從根本上提高製藥和食品業價值鏈的生產率。測試與測量、航空和其他業務繼續提供具有業界領先精度和可靠性的重要儀器和設備。橫河電機透過遍布62個國家的114家公司組成的全球網路，與客戶共同創新。公司2019會計年度創造了37億美元的銷售額。如需詳情，請造訪：www.yokogawa.com

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