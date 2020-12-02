横河电机与Power Factors宣布可再生能源资产性能管理平台的经销协议

东京和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)与美国Power Factors, LLC宣布达成一项全球分销协议，横河电机将销售Power Factors业界领先的Drive软件平台——用于可再生能源设施的资产性能管理(APM)解决方案。

Power Factors基于云的APM驱动平台专为太阳能、风能和储能资产设计，它可提供必要的工具和见解，以帮助优化平准化能源成本(LCOE*)，并解决大规模、多样化可再生能源资产的复杂整合问题。该平台能帮助资产所有者和运营商克服他们面临的最大挑战：从应对老化控制技术和迥然不同的系统，到数据质量、资产性能和遵守制度的管理等。

横河电机的可再生能源产品组合包括边缘设备、控制平台、包括系统设计在内的一系列服务，以及用于优化储能设备的高级解决方案。在一个拥有众多原始设备制造商(OEM)、资产类型和接口的行业中，Power Factors的旗舰产品APM平台与横河电机的工业自动化系统以及全球服务网络相结合，使所有者和运营商能够在他们的各个工厂中配置标准化的硬件基础设施和软件接口，进行更有效的管理和分析。

Power Factors高级副总裁Dave Roberts表示：“我们很高兴与横河电机合作，向全球客户提供经过行业验证的驱动平台。这套解决方案使不同可再生能源资产的所有者和运营商能够在不断变化的市场中实现生产和收入机会的最大化。商户、混合、对冲和辅助服务的商品销售机会需要复杂的控制和优化能力。通过这项协议，我们将一流的资产性能管理与横河电机一流的仪器、自动化和控制技术结合在一起。”

横河电机副总裁兼全球销售和工业营销总部负责人Koji Nakaoka评论道：“我们对这项和Power Factors达成的协议将在技术和市场开发两方面产生的协同作用寄予厚望。横河电机已为全球大型电力和能源公司服务数十年，在世界向可再生能源过渡之际，我们将继续为客户提供行业领先的解决方案。”

横河电机在现场传感器、数据采集和控制方面的专长与Power Factors的高级分析技术和APM软件强强联合，将为领先的可再生能源公司提供支持，帮助他们应对有效扩张和优化可再生能源资产的挑战。基于有意义的洞见始于可信赖的数据这一共同理念，Power Factors和横河电机联手为可再生能源行业的发展提供支持，并为更清洁、更加可持续的未来贡献力量。

* 平准化能源成本表示在假定的财务寿命和工作周期内，收回发电厂建造和运营成本所需的每单位发电的平均收入。

垂询详情，请访问：

横河电机的可再生能源解决方案：https://www.yokogawa.com/industries/renewable-energy/

Power Factors的Drive平台：https://pfdrive.com/products/

关于Power Factors, LLC

我们的使命是通过提供软件和服务，使可再生能源成为世界领先的发电来源。Power Factors整合多个运营数据源、资产层次结构和元数据框架，创建了一个基于云的远程资产管理平台，可用于当今的大规模资产组合。通过与维护工作流程的嵌入式连接，Power Factors可帮助简化流程，降低成本，并提高资产的投资回报率。我们的平台实施和客户成功服务可确保客户在资产的整个生命周期内从平台快速地实现价值。如需了解更多信息，请访问pfdrive.com。

Power Factors Drive软件平台为清洁能源所有者、运营商和资产管理者提供了一个用于监视、性能分析、现场维护和商业管理的统一系统，可在所有资产组合中实现可扩展的工厂性能优化。此外，Drive平台还可以连接到其他业务工具，并与天气和市场数据、企业资源计划(ERP)等应用程序无缝集成。

关于横河电机

横河电机(Yokogawa)成立于1915年，在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有业界领先精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络，与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。垂询详情，请访问：www.yokogawa.com

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