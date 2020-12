TOKYO e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) e la società statunitense Power Factors, LLC, hanno annunciato la stipula di un contratto globale in base al quale Yokogawa commercializzerà la soluzione Drive di Power Factors, una piattaforma software leader nel settore per la gestione delle performance degli asset (asset performance management, APM) per impianti di energia rinnovabile.

Sviluppata per impianti di energia solare, energia eolica e stoccaggio Drive, la piattaforma cloud di Power Factors per l’APM fornisce gli strumenti e gli insight necessari per ottimizzare il costo livellato dell’energia (levelized cost of energy, LCOE*) e agevola la complessa integrazione di asset numerosi e diversificati nel settore delle energie rinnovabili.

