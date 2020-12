Yokogawa et Power Factors ont conclu un accord de distribution relatif à la plateforme de gestion de la performance des actifs destinée aux industries des énergies renouvelables

TOKYO et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) et la société Power Factors LLC, basée aux États-Unis, ont conclu un contrat de distribution mondial permettant à Yokogawa de commercialiser la plateforme logicielle Drive de Power Factors, leader du secteur, qui propose des solutions de gestion de la performance des actifs (GPA) destinées aux installations d’électricité renouvelable.

Conçue pour le solaire, l’éolien et le stockage de l’énergie, la plateforme cloud Drive de Power Factors délivre les outils et informations nécessaires pour optimiser le coût lissé de l’énergie (levelized cost of energy, LCOE*) et gérer l’intégration complexe d’un ensemble de ressources aussi importantes que diversifiées en matière d'énergie renouvelable . La plateforme permet aux propriétaires et aux exploitants de surmonter leurs plus grands défis, depuis la gestion de technologies de contrôle vieillissantes et de systèmes disparates jusqu'à la gestion de la qualité des données, de la performance des actifs et de la conformité réglementaire. Le portefeuille des solutions destinées aux industries des énergies renouvelables proposées par Yokogawa inclut des contrôleurs Edge, des plateformes de contrôle-commande et un éventail de services incluant la conception de systèmes et de solutions avancées destinées à optimiser le fonctionnement et la rentabilité des dispositifs de stockage d’énergie. Dans un secteur caractérisé par de nombreux fabricants d’équipement mais aussi par des types d’actifs et d’interfaces très diverses, la combinaison entre la plateforme de GPA de Power Factors, et les systèmes d’automatisation industrielle, et le réseau mondial de services de Yokogawa confère aux propriétaires et aux exploitants la possibilité de déployer une infrastructure matérielle et une interface logicielle uniformisées dans leurs différentes usines, pour une gestion et une analyse plus efficaces.

Dave Roberts, vice-président de Power Factors, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Yokogawa pour proposer notre plateforme Drive, qui a fait ses preuves dans le secteur, au niveau mondial. L’ensemble des solutions proposé permet aux propriétaires et exploitants d’actifs disparates dans le domaine de l’énergie renouvelable de maximiser leurs opportunités de production et de revenus au sein de marchés en perpétuelle évolution. Les opportunités de commercialisation, d’hybridation, de couverture et de services auxiliaires nécessitent un contrôle complexe ainsi que des capacités d’optimisation. Grâce à cet accord, nous combinerons une gestion de la performance des actifs de premier ordre avec l’expertise plus que centenaire de Yokogawa en matière d’instrumentation, d’automatisation et de contrôle-commande. »

Koji Nakaoka, vice-président de Yokogawa et directeur de la division mondiale des ventes et du marketing industriel, a commenté : « Nous attendons beaucoup des synergies que générera cet accord avec Power Factors, à la fois en termes de technologie et de développement de marché. Yokogawa accompagne les principales compagnies d’électricité et d’énergie à travers le monde depuis de nombreuses décennies et, à l’heure où le monde se tourne vers les énergies renouvelables, nous continuerons de proposer des solutions leaders du secteur à nos clients. »

La combinaison performante de l’expertise de Yokogawa dans les domaines des capteurs, de l’acquisition de données et du contrôle-commande, avec les analyses avancées et le logiciel de GPA de Power Factors permettra d’aider les industries des énergies renouvelables à résoudre leurs défis consistant à développer et optimiser de manière efficiente les sources d’énergies renouvelables. Partageant la conviction selon laquelle l’obtention d’informations pertinentes nécessite des données fiables, Power Factors et Yokogawa se sont associées pour soutenir la croissance du secteur des énergies renouvelables, et contribuer à un avenir plus écologique et plus durable.

* Le coût lissé de l’énergie représente le revenu moyen par unité d’électricité produite qui serait nécessaire pour rembourser les coûts de construction et d’exploitation d’une usine de production pendant sa durée de vie et son cycle de service supposés.

Pour en savoir plus

Solutions d’énergies renouvelables de Yokogawa : https://www.yokogawa.com/industries/renewable-energy/

Plateforme Drive de Power Factors : https://pfdrive.com/products/

À propos de Power Factors, LLC

Notre mission consiste à délivrer des logiciels et des services permettant de faire des énergies renouvelables la principale source mondiale de production d’électricité. Power Factors fusionne sources de données d’exploitation, hiérarchie des actifs et structures de métadonnées pour créer une plateforme de gestion des actifs à distance, basée dans le cloud, unique, qui fonctionne avec les portefeuilles à grande échelle d’aujourd’hui. Grâce à des connexions intégrées aux workflows de maintenance, Power Factors harmonise les processus, réduit les coûts et augmente le RSI des actifs. Les services dédiés à la mise en œuvre et à la réussite des clients permettent de veiller à ce que les clients génèrent de la valeur grâce à la plateforme, de manière rapide et pendant toute la durée de vie de l’actif. En savoir plus sur pfdrive.com.

Le plateforme Power Factors Drive fournit aux propriétaires, opérateurs et gestionnaires d’actifs d’énergie propre un système unifié destiné au contrôle, à l’analyse de la performance, à la maintenance sur le terrain ainsi qu’à la gestion commerciale, afin d’offrir une optimisation évolutive des performances des installations à l’échelle de la flotte. En outre, la plateforme Drive se connecte à d’autres outils professionnels, en s’intégrant de manière fluide avec les applications de données météorologiques et de marché, de planification des ressources d’entreprise (ERP), et bien plus encore.

À propos de Yokogawa

Fondée en 1915, Yokogawa gère une large gamme d’activités dans les domaines de la mesure, du contrôle-commande et de l’information. Le segment de l’automatisation industrielle fournit des produits, services et solutions destinés à une large gamme d’industries de transformation, parmi lesquelles le pétrole, le gaz naturel, la chimie et la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’électricité, le fer et l’acier, la pâte et le papier. Grâce à son activité dédiée à l’innovation dans le domaine de la vie, la société s’efforce d’améliorer radicalement la productivité des chaînes de valeur des secteurs pharmaceutique et alimentaire. Active dans les segments des tests et mesures, de l’aviation et d’autres segments commerciaux, la société continue de fournir des instruments et des équipements essentiels avec une précision et une fiabilité de pointe. Yokogawa co-innove avec ses clients grâce à un réseau mondial de 114 sociétés réparties dans 62 pays, qui ont généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards USD au cours de l’exercice fiscal 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.yokogawa.com.

