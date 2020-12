BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Process Sensing Technologies (“PST”), produttore globale di strumenti, analizzatori e sensori per il monitoraggio e la misurazione di precisione in diversi settori di importanza strategica, ha annunciato che AEA Investors LP (“AEA”), società di private-equity di portata globale, ha effettuato un investimento di maggioranza nell’azienda. Battery Ventures, in qualità di finanziatore di PST, manterrà una quota di minoranza nell’azienda.

