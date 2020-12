BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Process Sensing Technologies (“PST”), een wereldwijde fabrikant van instrumenten, analysatoren en sensoren voor precisiemeting en monitoring in een verscheidenheid aan kritieke sectoren, heeft aangekondigd dat de wereldwijde private-equityfirma AEA Investors LP (“AEA”) heeft een meerderheidsbelang in het bedrijf gedaan. PST-backer Battery Ventures behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf. Baird trad op als exclusieve verkoopadviseur; andere voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

PST – een platform gebouwd in eigendom van Battery dat zeven wereldwijde bedrijven omvat – verkoopt zijn sensoren en andere technologieën aan sectoren, waaronder de farmaceutische industrie, biowetenschappen, speciale gassen, petrochemische producten, voedsel en dranken, halfgeleiders en gebouwautomatisering. De producten van het bedrijf meten onder meer vocht, zuurstof en druk, en helpen de winstgevendheid van klanten te verbeteren en helpen hen te voldoen aan de vaak strenge branchevoorschriften.

