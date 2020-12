LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De toonaangevende Europese fintechs Cobase en Ebury kondigen vandaag een partnerschap aan dat de FX-diensten van Ebury openstelt voor het Cobase multi-bankingplatform.

Cobase, een innovatieve leider in cloudgebaseerde multibancaire oplossingen voor bedrijven, zal zijn corporate treasury-klanten diensten aanbieden van Ebury, een toonaangevende wereldwijde FinTech ondersteund door Santander Bank die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende financiële diensten en risicobeheer.

