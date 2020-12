CIBC Innovation Banking fournit à EZ Texting un financement en capital de croissance de 13 millions de dollars américains

SAN FRANCISCO ET MENLO PARK, Californie.--(BUSINESS WIRE)--CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement de capital de croissance de 13 millions de dollars américains pour EZ Texting, une plateforme infonuagique basée à Santa Monica qui permet aux petites et moyennes entreprises de croître en toute confiance et de conserver leurs clients grâce à leur plateforme de messagerie novatrice. EZ Texting prévoit utiliser ce capital pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités de produits qui renforceront sa plateforme ainsi que pour faire croitre ses équipes de mise sur le marché.

EZ Texting propose des promotions et des solutions marketing pour soutenir les entreprises de toutes tailles, ainsi que des solutions de notification pour les organismes à but non lucratif et les institutions gouvernementales. Plus de 30 000 entreprises et organismes publics aux États-Unis et au Canada utilisent cette plateforme pour s'assurer que leurs clients peuvent atteindre et engager en toute confiance des audiences mobiles tout en restant conformes à la réglementation.

« L'équipe d'EZ Texting a fait un excellent travail de développement de la plateforme en ancrant les caractéristiques de ses produits dans une stratégie d'engagement des flux de travail des clients », a affirmé Kevin Grossman, directeur général du bureau de Denver de CIBC Innovation Banking. « Nous sommes impressionnés par la croissance d'EZ Texting et enthousiastes à l'idée de contribuer à accélérer leurs efforts. »

« EZ Texting se réjouit de continuer à innover dans les domaines des ventes et de la promotion, des alertes et des notifications, du service à la clientèle et de la création de pistes de prospects, afin d'aider les petites et moyennes entreprises à s'engager de manière significative auprès de leurs clients au moyen de la messagerie », a affirmé Norman Happ, PDG d'EZ Texting. « Nous sommes ravis de travailler avec CIBC Innovation Banking pour financer notre stratégie et notre croissance. »

Les investisseurs actuels d'EZ Texting comprennent Morgan Stanley Expansion Capital, Investor AB et ROCA Partners.

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d’innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s’étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu’au Canada.

À propos d’EZ Texting

EZ Texting est une société SaaS qui propose le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus fiable de se connecter. Elle a servi plus de 160 000 clients et est la première plateforme de SMS pour utilisateurs professionnels, établissant ainsi la norme en matière de SMS pour professionnels. Nos solutions de messagerie permettent aux entreprises d'entrer en contact rapidement et efficacement avec leur public mobile, et de favoriser leur fidélisation. Avec des employés dans le monde entier, EZ Texting est continuellement reconnu comme l’un des meilleurs endroits où travailler, ainsi que comme un produit de pointe pour les petites et moyennes entreprises. La société est soutenue par Morgan Stanley Expansion Capital, Investor AB et ROCA Partners. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.