GÖTEBORG, Svezia--(BUSINESS WIRE)--Sleep Cycle, l’app per sveglia intelligente più diffusa al mondo, che analizza il sonno dell’utente, annuncia il primo accordo stretto con Petit BamBou, produttore di una delle principali app per meditazione a livello internazionale, volto a offrire ai propri utenti in tutto il mondo contenuti relativi al relax pensati per assicurare un sonno migliore in questi tempi incerti.

Sleep Cycle ospiterà contenuti sulla meditazione, creati da Petit BamBou, nel programma Sleep Aid che presenta una serie di produzioni audio progettate per conciliare il sonno, suggerendo agli utenti abitudini migliori per aiutarli a rilassarsi prima di andare a letto e quindi trascorrere la notte riposandosi meglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.