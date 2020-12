Sleep Cycle s’associe à Petit BamBou pour apprendre au monde à se relaxer

GÖTEBORG, Suède--(BUSINESS WIRE)--Sleep Cycle, la plus populaire au monde des applications qui analyse le sommeil des utilisateurs pour les réveiller intelligemment, annonce aujourd’hui son premier partenariat avec Petit BamBou, l’une des meilleures applications de méditation, pour permettre à ses utilisateurs du monde entier de se détendre et de mieux dormir en cette période d’incertitudes.

Sleep Cycle intègrera le contenu de méditation de Petit BamBou dans son programme Sleep Aid, qui propose une série de productions audio conçues pour favoriser l’endormissement. Ce contenu propose aux utilisateurs un rituel de coucher amélioré pour les aider à se détendre et à décompresser avant d’aller au lit et ainsi bénéficier d’un meilleur repos nocturne.

«Le sommeil est tout autant une question de santé physique que de paix de l’esprit. Adopter une routine de sommeil incluant de la méditation vous prépare à un sommeil plus réparateur, a déclaré Andreas Roman, responsable du contenu chez Sleep Cycle. En ajoutant les pistes de méditation de Petit BamBou à notre catalogue de contenus soigneusement sélectionnés, nous aidons les utilisateurs à réserver une place à la méditation dans leur vie pour parvenir à une plus grande sensation de relaxation.»

Dès aujourd’hui, Sleep Cycle ajoutera à son catalogue Sleep Aid quatre pistes de méditation qui seront disponibles du 1er au 11 décembre pour les utilisateurs Premium. Les utilisateurs Freemium auront accès à la première piste de méditation du 1er au 14 décembre.

«Les récents événements planétaires nous ont montré combien le sommeil est essentiel pour notre bien-être, a déclaré Benjamin Blasco, cofondateur de Petit BamBou. La méditation de pleine conscience est devenue un aspect de plus en plus important des études cliniques sur le sommeil. Elle implique que le sujet se concentre sur sa respiration, puis qu’il porte son attention sur le présent sans laisser son esprit dériver vers des préoccupations concernant le passé ou l’avenir. Elle aide à interrompre le flux des pensées quotidiennes pour laisser la place à la réponse de la relaxation, ce qui crée un réflexe qui suscitera plus aisément une sensation de détente.»

Que soyez débutant ou que vous ayez une longue pratique de la méditation, l’utilisation d’un programme de méditation guidée peut vous aider à vous endormir plus facilement, à mieux dormir et à vous réveiller bien reposé. Pour savoir comment la méditation peut améliorer votre sommeil, lisez l’éditorial de Sleep Cycle, «The Benefits of Meditation for Sleep» (Les bienfaits de la méditation pour le sommeil).

À propos de Sleep Cycle

Sleep Cycle est l’application de réveil intelligent la plus populaire au monde. Sleep Cycle analyse le sommeil des utilisateurs, enregistre les résultats et les réveille au cours de leur phase de sommeil le plus léger afin qu’ils se sentent frais et dispos. L’application génère des rapports de sommeil nocturne, suit à long terme les tendances du sommeil et enregistre l’impact des activités quotidiennes sur la qualité du sommeil. Utilisée par des millions de personnes dans le monde, Sleep Cycle est devenue le référentiel de données le plus riche sur les habitudes mondiales en matière de sommeil.

À propos de Petit BamBou

Utilisée par 6,5 millions de personnes, Petit BamBou est la principale application mobile européenne de pleine conscience et de santé mentale. L’application Freemium propose huit sessions gratuites et offre l’un des plus vastes catalogues de contenu créé par les meilleurs experts (plus de 900 sessions sur divers thèmes: travail, enfants, sommeil, burn-out, couple, anxiété, tabagisme). Les utilisateurs plébiscitent Petit BamBou pour sa combinaison d’humour et de sagesse, pour ses sessions mêlant dessins animés et guidage audio. L’application est disponible en six langues (anglais, français, allemand, espagnol, italien et, prochainement, néerlandais).

