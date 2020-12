Sleep Cycle gaat samenwerken met Petit Bambou voor wereldwijde ontspanning

GÖTEBORG, Zweden--(BUSINESS WIRE)--Sleep Cycle, 's werelds populairste intelligente wekkerapp die de slaap van gebruikers analyseert, kondigt vandaag zijn eerste samenwerkingsverband aan met Petit BamBou, een van 's werelds toonaangevende meditatie-apps, om zijn gebruikers over de hele wereld te voorzien van ontspanningscontent voor een betere nachtrust in deze onzekere tijden.

Sleep Cycle gaat meditatie-content van Petit Bambou hosten in zijn slaaphulpprogramma, dat een reeks audioproducties bevat die ontworpen zijn om te helpen bij het in slaap vallen. De content biedt gebruikers een verbeterde bedtijdroutine waardoor zij zich kunnen ontspannen en tot rust komen voordat ze gaan slapen, wat de nachtrust ten goede komt.

“Slaap is net zo belangrijk voor de fysieke gezondheid als voor het geestelijke welzijn. Het integreren van een werkende slaaproutine in de meditatie kan helpen in de voorbereiding op een meer rustgevende slaap,” aldus Andreas Roman, hoofd content bij Sleep Cycle. “Door het toevoegen van de meditatie-opnames van Petit Bambou aan onze zorgvuldig samengestelde contentbibliotheek, helpen we gebruikers om ruimte te maken voor meditatie in hun leven en ontspanning naar een hoger niveau te tillen.”

Van 1 t/m 11 december gaat Sleep Cycle voor premium gebruikers vier meditatie-opnames vrijgeven in de slaaphulpbibliotheek. ‘Freemium’ gebruikers krijgen van 1 t/m 14 december toegang tot de eerste meditatie-opname.

“De recente wereldgebeurtenissen hebben ons laten zien hoe belangrijk slaap is voor ons welzijn,” aldus Benjamin Blasco, mede-oprichter van Petit Bambou. “Mindfulnessmeditatie is een snelgroeiend onderwerp geworden voor klinisch slaaponderzoek. Het houdt in dat u zich op uw ademhaling concentreert en vervolgens de aandacht van uw geest op het heden richt, zonder af te dwalen naar zorgen over het verleden of de toekomst. Zo wordt de gedachtegang van alledag onderbroken en de ontspanningsreactie opgeroepen, waardoor een reflex ontstaat om gemakkelijker een gevoel van ontspanning op te wekken.”

Of u nu een beginner ben of al uw hele leven mediteert, het gebruik van een begeleid meditatieprogramma kan u helpen om gemakkelijker in slaap te vallen, beter te slapen en meer uitgerust en hersteld wakker te worden. Lees voor meer informatie over de manier waarop meditatie een gezonde slaap kan bevorderen het artikel van Sleep Cycle, “The Benefits of Meditation for Sleep.”

Over Sleep Cycle

Sleep Cycle is 's werelds populairste intelligente wekkerapp die de slaap van de gebruiker analyseert, de resultaten registreert en de gebruiker tijdens de lichtste slaapfase wakker maakt, zodat deze zich uitgerust en verkwikt voelt. De app genereert rapporten over de nachtelijke slaap, houdt langetermijntrends bij en registreert hoe dagelijkse activiteiten de slaapkwaliteit beïnvloeden. Met miljoenen gebruikers over de hele wereld is Sleep Cycle inmiddels de grootste gegevensbibliotheek ter wereld geworden ten aanzien van het wereldwijde slaapgedrag.

Over Petit BamBou

Petit Bambou is met 6,5 miljoen gebruikers de toonaangevende mobiele app in Europa voor mindfulness en mentale gezondheid. De eerste 8 ‘freemium’ sessies zijn gratis en de app biedt een van de grootste catalogi (900+ sessies over diverse thema's: werk, kinderen, slaap, burnout, relaties, angst, roken) van de beste experts. De gebruikers zijn dol op Petit Bambou vanwege de combinatie van humor en wijsheid en de mix van cartoons en geleide audio in de sessies. De app is beschikbaar in 6 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en binnenkort in het Nederlands).

