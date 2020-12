Amblin Partners annonce un nouveau partenariat pluriannuel de distribution de films avec Universal Filmed Entertainment Group

UNIVERSAL CITY, Californie.--(BUSINESS WIRE)--Amblin Partners a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel de distribution de films avec Universal Filmed Entertainment Group, ainsi qu’une série de nouveaux accords ouvrant clairement la voie à la prochaine phase de croissance de l’un des plus grands studios indépendants de cinéma et de télévision au monde. Les nouveaux accords ont été annoncés ce matin par Steven Spielberg, fondateur et président d’Amblin.

M. Spielberg a déclaré : « Ma relation de plusieurs décennies avec Universal transcende vraiment tout accord commercial unique, et le fait de renouveler nos liens corporatifs réaffirme qu’Amblin trouve en Universal son point d’ancrage. En plus d’Universal, nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe mondial de partenaires, dont Alibaba, eOne et Reliance, qui tous nous soutiennent depuis de nombreuses années et nous ont permis d’élaborer des scénarios qui ont touché la vie de millions de cinéphiles à travers le monde. Je tiens également à exprimer ma plus profonde gratitude à mes chers amis Jeff Skoll et David Linde pour leurs incroyables contributions en tant que partenaires officiels ; et j’adresse mes félicitations pour ce qui sera, je n’en doute pas, un prochain chapitre fructueux dans l’évolution de Participant. Bien que sous une forme différente, nous anticipons avec intérêt de renforcer nos collaborations pour créer le type de contenu à impact culturel que seul Participant peut offrir. »

Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, a ajouté : « Steven Spielberg et Amblin Partners ont produit des films primés majeurs et des réussites commerciales qui résistent à l’épreuve du temps au sein de l’industrie cinématographique. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat et de réinvestir dans l’avenir d’Amblin Partners. »

Le partenariat indéfectible d’Amblin avec Universal Filmed Entertainment Group s’appuie sur une longue tradition entre les deux sociétés, puisque celle-ci remonte à l’arrivée de Spielberg au sein d’Universal en tant que stagiaire en 1968. Le nouvel accord fait évoluer l’entente de 2015 entre les entités qui a abouti à un certain nombre de succès critiques et commerciaux, dont tout récemment, le lauréat d’un Oscar du meilleur film Green Book : Sur les routes du Sud, ainsi que 1917, qui a remporté trois Oscars, deux Golden Globes et rapporté plus de 385 millions USD au box-office mondial.

En plus de stipuler que plusieurs films Amblin seront commercialisés et distribués en salles par Universal Pictures et Focus Features chaque année, le nouvel accord offre à Amblin de nouvelles opportunités sur le marché du film en streaming. NBCUniversal a également accepté de réinvestir dans la Société, de maintenir sa position d’actionnaire et de fournir de nouveaux capitaux pour financer de nouveaux efforts de production et de développement dans les activités cinématographiques et télévisuelles de la Société.

Jeff Small, PDG d’Amblin Partners, a précisé : « Universal est tout simplement le meilleur du secteur, et nous avons l’immense chance que Donna Langley et son équipe soutiennent nos films. En outre, l’évolution de notre partenariat nous offre la flexibilité de continuer à alimenter le marché à croissance rapide du streaming à une échelle encore plus grande, ce qui sera sans aucun doute pour Amblin Partners un moteur de croissance clé tant dans le domaine du cinéma que dans celui de la télévision au cours des années à venir. »

Alibaba Pictures, eOne et Reliance Entertainment resteront tous deux actionnaires, Alibaba distribuant les films Amblin en Chine, eOne les distribuant au Royaume-Uni, en Espagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Benelux, et Reliance en Inde.

Participant, qui en tant qu’associé fondateur a joué un rôle décisif dans la création d’Amblin Partners en 2015, abandonnera désormais son rôle d’actionnaire de la Société. Cette transition offrira à Participant une flexibilité en ce qui concerne la distribution de ses films, tout en laissant ouvertes des opportunités de collaboration avec Amblin sur de futurs projets.

« Nous avons apprécié notre relation avec Amblin Partners et sommes fiers des nombreux et remarquables films que nous avons produits ensemble », a déclaré David Linde, PDG de Participant. « Abandonner notre position officielle nous donnera la flexibilité nécessaire pour faire évoluer notre entreprise en fonction de nos objectifs stratégiques et du marché. Universal et Focus ont tous deux été d’excellents partenaires de distribution ; et nous avons été extrêmement chanceux de travailler en étroite collaboration avec Steven, bien avant la formation d’Amblin Partners. Nous avons hâte de découvrir de nouveaux projets avec lui, Jeff Small et toute l’équipe d’Amblin. »

Amblin a également annoncé la clôture d’une facilité de crédit renouvelable, syndiquée, modifiée et mise à jour, dirigée par J.P. Morgan et Comerica. La facilité entretient des relations de longue date avec un certain nombre de partenaires bancaires supplémentaires, qui sont City National Bank, Union Bank, Wells Fargo Bank, Bank Hapoalim, CIT Bank, East West Bank, Fifth Third Bank, California Bank & Trust, Citizens Bank et Preferred Bank. La facilité financera les opérations corporatives en cours, ainsi que les activités de production et de développement pour le cinéma et la télévision.

« Cela fait maintenant près de trois décennies que J.P. Morgan a le plaisir de collaborer avec Amblin dans le cadre de ses nombreuses réussites et jalons importants », a déclaré David Shaheen, directeur de la Région Ouest chez Entertainment Industries Group pour l’activité Services bancaires aux entreprises de J.P. Morgan. « Nous sommes fiers de soutenir l’équipe ambitieuse et créative d’Amblin tandis qu’elle entame la prochaine étape de son impressionnant parcours. »

