AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Parijs: VMX), de leider in het aandrijven van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het in New York gevestigde Little Cinema Verimatrix Watermarking en Multi-DRM-technologieën heeft geïmplementeerd voor zijn virtuele premières en previews.

Little Cinema, een baanbrekende digitale studio, werkt samen met Netflix, ABC, CBS, HBO Max en Warner Media om ultramoderne virtuele première-evenementen te produceren voor een branche die voorheen uitsluitend afhankelijk was van persoonlijke debuten. Om te voldoen aan de verbeterde beschermingsvereisten voor deze hoogwaardige content met vroege releases, keek Little Cinema naar Verimatrix en zijn Secure Cloud. Deze innovatieve en zeer interactieve virtuele streamingevenementen hebben golven gemaakt in Hollywood en hebben de studio-erkenning verdiend in BBC News, Vogue, Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter en meer.

