Verimatrix, (Parigi:VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Little Cinema, società con sede a New York, ha implementato le tecnologie Watermarking e Multi-DRM di Verimatrix per le proprie anteprime e prime visioni virtuali.

Little Cinema è un innovativo studio digitale che ha stretto accordi con Netflix, ABC, CBS, HBO Max e Warner Media finalizzati alla produzione di eventi di prima visione virtuali all’avanguardia per un settore che finora si affidava esclusivamente a debutti in persona. Per soddisfare i requisiti più complessi di protezione di questi contenuti di alto valore presentati in anteprima e in prima visione, Little Cinema ha scelto Verimatrix e il suo cloud sicuro.

