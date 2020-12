Little Cinema schützt Hollywoods virtuelle Premieren-Events mit Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass das in New York ansässige Little Cinema für seine virtuellen Premieren und Vorpremieren die Verimatrix-Technologien Watermarking und Multi-DRM einsetzt.

Little Cinema ist ein bahnbrechendes digitales Studio, das mit Netflix, ABC, CBS, HBO Max und Warner Media kooperiert, um hochmoderne virtuelle Premieren-Events für eine Branche zu produzieren, die bisher ausschließlich auf Debüts vor anwesendem Publikum setzte. Um die besonderen Schutzanforderungen der hochwertigen Premiereninhalte zu erfüllen, wählte Little Cinema Verimatrix und dessen Secure Cloud. Diese innovativen und hochgradig interaktiven virtuellen Streaming-Events haben in Hollywood hohe Wellen geschlagen und stießen auf großes Interesse bei BBC News, Vogue, Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter und anderen Publikationen.

„Verimatrix bietet uns den notwendigen Schutz vor Piraterie und die grundlegende Sicherheit, die Hollywood-Studios verlangen, wenn sie auf virtuelle Veranstaltungen umsteigen“, so Jay Rinsky, Gründer von Little Cinema. „Kürzlich konnten wir dank der Verimatrix-Lösung die Vorpremiere der dritten Staffel von Star Trek: Discovery mit CBS All Access anbieten. Unsere Partner vertrauen uns ihre wertvollsten digitalen Inhalte an. Und wenn alle Teilnehmer virtuell teilnehmen, ist ein nahtloser Ablauf des Events wichtiger als je zuvor. Verimatrix hilft uns, bessere und sicherere virtuelle Veranstaltungen bereitzustellen.“

Verimatrix Watermarking setzt sowohl Client- als auch Server-seitige Lösungen ein, die den gesamten Pfad der Content-Nutzung schützen. Die für den Konsumenten nicht wahrnehmbare und dennoch robuste Watermarking-Lösung für HTML5 schützt Videoinhalte während Postproduktion und Vertrieb. Der vorintegrierte Reveal Service der Lösung kann die Herkunft von Raubkopien innerhalb weniger Minuten zurückverfolgen. Zudem ist Verimatrix Multi-DRM vollständig kompatibel mit PlayReady, Widevine und Fairplay, wodurch eine schnelle, skalierbare Bereitstellung ermöglicht wird, der selbst Studios mit höchsten Sicherheitsanforderungen vertrauen.

„Wir freuen uns, dass die Cloud-basierten Schutztechnologien von Verimatrix Remote-Preview-Veranstaltungen für einige der namhaftesten Partner von Little Cinema ermöglichen“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Multi-DRM und Wasserzeichen bilden eine leistungsfähige Kombination, die den heutigen, kontinuierlich evolvierenden Anforderungen gerecht wird. Es ist uns eine Ehre, mit einem so einzigartig innovativen Anbieter wie Little Cinema zusammenzuarbeiten, der dem virtuellen Kinoerlebnis ganz neue Impulse verleiht.“

Über Little Cinema

Das kreative Studio Little Cinema wurde vom audiovisuellen Künstler Jay Rinsky gegründet und entwickelt gemeinsame Erlebnisse durch Technologie, multidisziplinäre Aufführung, Produktion und Innovation. Die proprietären Technologien von Little Cinema ermöglichen der Film- und Fernsehindustrie die Bereitstellung hochwertiger virtueller Ereignisse, die von virtuellen Festivals und Medienvorführungen bis hin zu virtuellen Premieren-Events und innovativen Livestreams reichen, einschließlich einer wegweisenden AR Photobooth. Little Cinema produziert seine eigenen immersiven Kinovorführungen für das Publikum und arbeitet mit großen Studios zusammen, um ihre Presse-, Red-Carpet- und Marketingveranstaltungen auf neue Weise zu organisieren.

In Kooperation mit Partnern wie WarnerMedia, Paramount Pictures, House of Yes, Brooklyn Museum und dem Institute of Sound and Music in Berlin hat Little Cinema das Publikum zu Hause, im Musée d‘art Contemporain de Montréal und im MASS MoCA sowie bei den Screen Actors Guild Awards, dem Bonnaroo Music & Arts Festival und bei MUTEK begeistert. Die multidimensionalen Kreationen des Kollektivs, die Ikonen neues Leben einhauchen, wurden vom New York Magazine, Vogue and Variety und von Künstlern wie Darren Aronofsky und Patty Jenkins gefeiert. Jeder Film ist eine Darbietung. Besuchen Sie www.littlecinema.net.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

