NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--INX Limited, het blockchain-gebaseerde platform voor het verhandelen van digitale effecten en cryptocurrencies, kondigt vandaag aan dat het een intentieverklaring heeft ondertekend met Diamond Standard om ‘s werelds eerste diamantproduct op de lijst te zetten: de Diamond Standard Coin. De munt is een digitaal en fysiek bezit: een gestandaardiseerde set diamanten met een draadloze chip waarmee het als een token kan worden verhandeld op het INX-handelsplatform. De beschikbaarheid van de Coin op het INX-platform is in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties voor het initiële openbare aanbod van grondstoffen van $ 25 miljoen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.