Les titres standard et tokens en diamant font leur entrée sur INX

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--INX Limited, la plateforme basée sur la blockchain destinée au courtage de valeurs numériques et de cryptomonnaies, annonce ce jour avoir signé une lettre d'intention avec Diamond Standard en vue de lister la première valeur au monde basée sur les diamants et libellée Diamond Standard Coin. Ce titre est un actif numérique et physique: un ensemble standardisé de diamants dotés d'une puce connectée permettant le courtage en tant que token sur la plateforme INX. La disponibilité du Diamond Standard Coin sur la plateforme est en instance d'approbation réglementaire pour l'offre publique initiale de 25 millions USD.

Cette valeur en diamants met pour la première fois un actif réel de 1,2 trillion USD à disposition des investisseurs institutionnels. Diamond Standard a récemment annoncé son projet de lancer un FNB sur la NYSE sous le mnémo DIAM, ainsi qu'un accord pour lister des contrats à terme sur le CME Globex via le segment MGEX.

INX fournit un marché au comptant électronique au Diamond Standard Coin. Les investisseurs achetant un Diamond Standard Token sur la plateforme INX réalisent une opération sur la marchandise physique elle-même, et peuvent à tout moment recevoir le Coin du dépositaire situé dans le Delaware.

Cette introduction marque la première fois que des diamants peuvent être négociés électroniquement sur une plateforme de courtage basée aux États-Unis.

INX assure le référencement et le courtage d'actifs numériques, dans une conformité réglementaire totale et en s'appuyant sur des politiques de courtage équitables, des protocoles de sécurité et des procédures de confidentialité. Son objectif est d'assurer des opérations transfrontalières et à grand volume dans un cadre réglementaire complet.

"Notre technologie de courtage exclusive a été développée dans l'optique de transformer l'avenir de la finance grâce à des actifs uniques en leur genre", déclare Douglas Borthwick, responsable du marketing chez INX. "Le référencement du Diamond Standard Coin sur la plateforme INX concrétise un peu plus cette mission, et nous sommes ravis que les investisseurs institutionnels et particuliers puissent désormais négocier le tout premier titre numérique fongible basé sur des diamants."

"Diamond Standard a mis au point ce titre régulé de diamants dans le but de mettre à disposition des investisseurs une catégorie d'actifs non corrélés de 1,2 trillion USD", déclare Cormac Kinney, fondateur et PDG de Diamond Standard. "Nous sommes heureux d'être référencés sur INX, et de fournir ainsi une plateforme sécurisée et de prochaine génération aux investisseurs souhaitant négocier leurs diamants."

À propos d'INX Limited

INX Limited a pour objectif de fournir une plateforme de courtage réglementée pour les valeurs numériques et les cryptomonnaies, associant l'expertise des marchés traditionnels à une approche fintech novatrice. INX est dirigée par une équipe expérimentée d'experts en affaires, en finance et en technologie de la blockchain, tous unis par une même vision qui repense le monde des marchés de capitaux en exploitant la technologie de la blockchain et une nouvelle approche réglementaire.

À propos de Diamond Standard

Diamond Standard Co. est le créateur du premier et seul actif réglementé au monde basé sur les diamants. En faisant des diamants un titre négocié sur les marchés, Diamond Standard aide les investisseurs à accéder à une ressource naturelle actuellement évaluée à 1,2 trillion USD – soit plus que l'argent et le platine réunis au niveau mondial. En tant qu'actif réel pionnier, le diamant est synonyme de diversification et de nouvelle source de richesse pour les investisseurs institutionnels et particuliers, tout en apportant la transparence et l'efficience de la chaîne d'approvisionnement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.