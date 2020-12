Commodity und Token von Diamond Standard werden auf INX gelistet

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--INX Limited, die Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit digitalen Wertpapieren und Kryptowährungen, gab heute bekannt, dass sie mit Diamond Standard eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um die weltweit erste Diamanten-Commodity zu listen: die Diamond Standard Coin. Die Coin ist zugleich ein digitaler und physischer Vermögenswert: Sie weist einen standardisierten Diamantensatz mit einem drahtlosen Chip auf, der den Handel als Token auf der Handelsplattform INX ermöglicht. Die Verfügbarkeit der Coin auf der Plattform INX steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung für den Börsengang in Höhe von 25 Mio. US-Dollar.

Diese Diamanten-Commodity ermöglicht institutionellen Anlegern zum ersten Mal den Zugriff auf Hard Commodities mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen Diamond Standard gab vor kurzem seinen Plan zur Auflegung eines ETF an der NYSE unter dem Ticker DIAM und die Vereinbarung bekannt, über die MGEX Terminkontrakte auf CME Globex zu listen.

INX stellt für die Diamond Standard Coin einen elektronischen Spotmarkt bereit. Investoren, die auf der Plattform INX einen Diamond Standard Token erwerben, führen eine Transaktion mit der physischen Commodity aus und können die Coin jederzeit von der verwahrenden Stelle im US-Bundesstaat Delaware entgegennehmen.

Das Listing kennzeichnet den Moment, zu dem eine Diamanten-Commodity erstmalig an jeder in den USA ansässigen Handelsplattform digital gehandelt werden kann.

INX bietet die Notierung und den Handel von digitalen Vermögenswerten unter vollständiger Einhaltung aller behördlichen Anforderungen und fairer Handelsrichtlinien sowie modernste Sicherheitsprotokolle und Datenschutzverfahren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den grenzüberschreitenden, großvolumigen Wertpapierhandel unter Einhaltung aller Vorschriften des Regulierungsprozesses anzugehen.

„Unsere proprietäre Handelstechnologie wurde mit dem Ziel entwickelt, die Zukunft der Finanzwirtschaft durch den Handel mit speziellen Vermögenswerten zu umzugestalten“, so Douglas Borthwick, CMO von INX. „Die Notierung der Diamond Standard Coin an der INX-Börse treibt diese Vision voran. Wir freuen uns sehr, dass sowohl institutionelle als auch private Anleger jetzt digital in die erste fungible Diamanten-Commodity investieren können.“

„Diamond Standard hat diese regulierte Diamanten-Commodity entwickelt, um eine unkorrelierte Asset-Klasse mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar für Investoren zu erschließen“, so Cormac Kinney, Gründer und CEO von Diamond Standard. „Wir freuen uns sehr über die Notierung an der Plattform INX, um Investoren auf diese Weise einen sicheren Handelsplatz der nächsten Generation für den Handel mit ihren Diamanten-Commodities bereit zu stellen.“

Über INX Limited

INX Limited hat es sich zum Ziel gesetzt, eine regulierte Handelsplattform für digitale Wertpapiere und Kryptowährungen bereitzustellen und dabei ihr Know-how auf herkömmlichen Märkten mit einer neuen Finanztechnologiekonzeption zu kombinieren. INX wird von einem erfahrenen Team aus Geschäfts-, Finanz- und Blockchain-Technologieexperten geleitet, die eine gemeinsame Vision verfolgen: die Neudefinition der Kapitalmärkte mithilfe der Blockchain-Technologie und eines neuartigen regulatorischen Konzepts.

Über Diamond Standard

Diamond Standard Co. hat die weltweit erste und einzige regulierte Diamanten-Commodity entwickelt. Indem Diamond Standard Diamanten als marktgehandelte Vermögenswerte erschließt, unterstützt das Unternehmen Investoren dabei, Zugriff auf einen natürlichen Rohstoff zu erhalten, der mit derzeit 1,2 Billionen US-Dollar mehr wert ist als die Gesamtmenge des auf der Erde vorhandenen Silbers und Platins zusammen. Die Diamanten-Commodity ist eine bahnbrechende, verfügbare Hard Commodity, die institutionellen und individuellen Anlegern Diversifizierung und einen neuartigen wertbeständigen Vermögenswert. Gleichzeitig sorgt sie für Transparenz und Effizienz in der Diamantenlieferkette.

