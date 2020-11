NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--INX Limited, la piattaforma su base blockchain per il commercio di titoli digitali e criptovalute, annuncia oggi di aver firmato una lettera di intenti con Diamond Standard per quotare la prima commodity di diamanti al mondo—il Diamond Standard Coin. Il Coin è un asset sia digitale che fisico: un insieme standard di diamanti dotato di chip wireless che gli consente di essere scambiato come token sulla piattaforma di trading INX. La disponibilità del Coin sulla piattaforma INX è in attesa di approvazione normativa per l'offerta pubblica iniziale della commodity del valore di 25 milioni di USD.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.