MMCM system at sea ©Thales

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--A seguito della prima fase del programma, in cui due modelli dimostrativi hanno evidenziato con successo le proprie performance operative in mare, la Francia e il Regno Unito hanno commemorato il decimo anniversario del trattato di Lancaster House con la sigla di un contratto congiunto per l'avvio della fase produttiva di MMCM da parte di Thales e relativo alla fornitura di otto sistemi cacciamine senza equipaggio (quattro destinati alla Francia e quattro al Regno Unito).

