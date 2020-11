Little Cinema se tourne vers Verimatrix pour sécuriser le contenu vidéo des avant-premières virtuelles d'Hollywood

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le déploiement des technologies Verimatrix Watermarking et Multi-DRM par la société new-yorkaise Little Cinema pour ses premières et avant-premières virtuelles.

Ce studio de production numérique avant-gardiste s'est associé à Netflix, ABC, CBS, HBO Max et Warner Media afin de proposer des avant-premières virtuelles innovantes à cette industrie fidèle à la tradition des premières projections en salle. Soucieux de répondre aux exigences relatives à la protection de ce contenu premium, Little Cinema s'est tourné vers Verimatrix et son Cloud sécurisé. Ces événements innovants et hautement interactifs en streaming ont suscité beaucoup d'intérêt à Hollywood et ont valu au studio d'être remarqué par la BBC News, Vogue, Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter, et bien d'autres encore.

"Verimatrix garantit la protection contre le piratage et offre aux studios d'Hollywood le sentiment de sécurité nécessaire au passage à des manifestations virtuelles", a déclaré Jay Rinsky, fondateur de Little Cinema. Verimatrix nous a récemment permis de visionner en toute sécurité la saison 3 de Star Trek : Discovery avec CBS All Access. Nos partenaires nous font confiance en nous confiant leurs contenus les plus importants, et lorsque tous les participants participent à distance, il est essentiel que l'événement se déroule de manière irréprochable. Verimatrix nous permet de proposer des événements virtuels sécurisés et de meilleure qualité".

Le Watermarking de Verimatrix s'appuie sur des solutions côté client et côté serveur qui protègent l'ensemble du cycle de diffusion du contenu. À la fois imperceptible et performant, la solution Watermarking pour HTML5 protège le contenu vidéo en phase de postproduction et de distribution. Son service Reveal pré-intégré permet de remonter à la source du piratage en quelques minutes. De plus, Verimatrix Multi-DRM est entièrement compatible avec PlayReady, Widevine et Fairplay, permettant un déploiement rapide et évolutif auquel font confiance les studios les plus soucieux des questions de sécurité des contenus.

"Nous sommes heureux que les technologies Verimatrix de protection basées sur le cloud permettent d'organiser des avant-premières à distance pour certains des partenaires les plus prestigieux de Little Cinema", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix." Associer les solutions multi-DRM et de watermarking permet de former une combinaison puissante qui répond aux besoins d'aujourd'hui en constante évolution. C'est un honneur de travailler avec un tel acteur innovant comme Little Cinema, qui ne cesse de révolutionner l'expérience cinématographique virtuelle".

A propos de Little Cinema

Fondé par l'artiste du monde audiovisuel Jay Rinsky, Little Cinema est un studio de création dédié à la production d'expériences partagées utilisant la technologie, la performance multidisciplinaire, la production et la réinvention. Little Cinema a développé des technologies propriétaires permettant d'organiser des événements virtuels de haut niveau pour l'industrie du cinéma et de la télévision. Cela va des festivals et concerts en ligne aux événements virtuels du tapis rouge en passant par des retransmissions en direct innovantes, jusqu'au révolutionnaire Photobooth en réalité augmentée. Little Cinema produit son propre spectacle de cinéma immersif destiné au public et travaille avec les plus grands studios pour réinventer leurs événements médias, promotionnels et marketing.

En collaboration avec des partenaires tels que WarnerMedia, Paramount Pictures, House of Yes, Brooklyn Museum et de l'Institut du son et de la musique de Berlin, Little Cinema a su séduire les audiences au sein du Musée d'art contemporain de Montréal et du MASS MoCA, ainsi que lors des Screen Actors Guild Awards, du Bonnaroo Music & Arts Festival et de MUTEK. En donnant une nouvelle vie à cette icône, les créations multidimensionnelles du collectif ont été saluées par le New York Magazine, Vogue et Variety et par des artistes tels que Darren Aronofsky et Patty Jenkins. Chaque film est une performance. Visitez le site www.littlecinema.net.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.