REPLY: Reply komt binnen in eSports

TURIJN, Italiƫ--(BUSINESS WIRE)--Reply kondigt aan de vooravond van de Milan Games Week zijn intrede op het gebied van eSports aan in samenwerking met Totem eSports, een project geboren in 2019 dat zijn weg heeft weten te vinden naar de meest competitieve titels van de belangrijkste ESL-circuits, en dat voor het seizoen 2021 de naam zal aannemen van Reply Totem eSports.

Het Reply Totem eSports-team zal, dankzij de ervaring die is opgedaan door zijn jonge talenten op nationaal en internationaal niveau, komend seizoen strijden in de ESL EVC-circuits op de mobiele titels waaronder Clash Royale, Brawl Stars en op een reeks andere titels, variƫrend van sporten zoals FIFA en FPS en strategische kaarten.

De toetreding van Reply tot eSports maakt deel uit van een breder scala aan initiatieven ter ondersteuning van jonge technologieliefhebbers. Met deze samenwerking betreedt Reply, dat al actief is in de gamingsector met Game Studio en B2B-initiatieven, een markt in voortdurende groei, die de impact van digitalisering in alle sectoren symboliseert.

Filippo Rizzante, CTO van Reply, merkte op: "De eSports-sector deelt waarden die de bedrijfscultuur van Reply ondersteunen. Met Reply Totem eSports streven we een traject na waarvan we zeker zijn dat het de groei van de sector verder zal ondersteunen. Bovendien zijn we er trots op jonge mensen te ondersteunen die hebben besloten hun passie voor videogames en technologie om te zetten in een beroep en we hopen dat hun talent en successen een inspiratie zullen zijn voor alle enthousiastelingen die dezelfde idealen delen."

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply zakelijke modellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe modellen van big data, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. Reply levert advies-, systeemintegratie- en digitale diensten aan organisaties in de sectoren telecom en media; industrie en dienstverlening; bankwezen en verzekeringen; en openbaar bestuur. www.reply.com

