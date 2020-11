PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Na de eerste fase van het programma, waar in twee demonstraties met succes de operationele prestaties op zee zijn bewezen, markeerden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de tiende verjaardag van de Lancaster House-verdragen door een gezamenlijk contract met Thales te ondertekenen om de productiefase van MMCM te starten voor de levering van acht onbemande mijnenjachtsystemen (vier voor Frankrijk en vier voor het Verenigd Koninkrijk).

