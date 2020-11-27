Elliptic Labs为小米量级智能手机Redmi Note 9 Pro 打造全新设计方案

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球AI软件领导公司Elliptic Labs (OSE: ELABS-ME)与小米（全球第三大智能手机制造商）联名宣布小米的智能手机红米Note 9 pro 于今日正式发布。小米持续拓展Elliptic Labs的INNER BEAUTY®的AI虚拟接近感应传感器的适用范围，以实现其创新的无边框设计。日前Elliptic Labs已宣布正式签署合同，并于今日公布设计细节。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士对此表示：“ 我们很高兴小米正在扩展我们技术的适用范围，以实现更简洁的设计，减少供应链并降低成本。”

INNER BEAUTY AI虚拟接近感应传感器是一款纯软件的解决方案，将Elliptic Labs的专有算法和手机现有的扬声器、麦克风相结合，可为设备提供接近检测功能。它是Elliptic Lab的AI虚拟智能传感交互平台打造的诸多虚拟传感器之一，使得诸如小米这样的OEM能够打造更简洁的设计并降低成本。INNER BEAUTY的革新推动了全球无边框设计的潮流，也是将小米提升为世界领先的智能手机制造商的重要因素。Elliptic Lab的AI虚拟智能传感交互平台还为智能手机用户打造全新用户体验，例如无接触手势交互和存在检测。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

所有其他商标或服务市场是其各自组织的责任。

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利是在挪威开发的，完全归公司所有。