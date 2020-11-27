Fitbit與JMDC簽訂協定，指定JMDC為日本企業客戶的Fitbit Premium獨家分銷商

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Fitbit (NYSE: FIT)今天宣佈，JMDC (TOKYO: 4483)將成為Fitbit針對日本企業客戶的付費會員服務Fitbit Premium的獨家分銷商。

JMDC是日本最大的醫療資料庫提供商之一，自2016年起為企業客戶（付款人、專注於企業健康的公司和私人保險公司）提供Fitbit裝置（追蹤器和智慧型手錶），並將從今天開始為其日本企業客戶提供Fitbit Premium。

Fitbit Premium提供個人化和可行的指導，以幫助人們多運動、有更好的睡眠和飲食。Premium會員資格包括客製化的方案、進階分析、個人見解、鍛鍊、新挑戰、新的關鍵健康指標、健康報告等，這一切都集中於Fitbit應用程式的一個介面內。Fitbit Premium還將提供本土化的日文方案，這些來自Asken、Croix和Neurospace等合作夥伴的方案可用以幫助改善睡眠、營養和精神狀態。Fitbit Premium在推出後不到一年的時間內就吸引了50多萬名付費用戶。

根據厚生勞動省的資料，日本的醫療保健支出不斷創下新高紀錄，2018年估計為42.6兆日圓（3,859億美元）1，以支援快速高齡化的人口。這些健保費用中的很大一部分由日本雇主支付，因此在政府的大力支持和認可下，許多企業開始加強改善工作場所的健康狀況2。

Fitbit國際健康解決方案副總裁兼亞太區總經理Steve Morley表示：「近年來，日本組織越來越著力於改善員工和成員的健康和福利，Fitbit創新的穿戴式裝置和支援性全球社群，使我們成為協助企業客戶達成這些目標的天然合作夥伴。透過與JMDC等策略性合作夥伴以及我們的分銷商網路合作，我們在為所有日本人提供更可及和更容易獲致的健康和健身服務方面邁出了重要的一步。我們與JMDC的企業合作夥伴關係擴大到包括Fitbit Premium，使我們能夠為用戶提供更多的激勵和支援，幫助更多的人追求良好的健康成果。」

JMDC總裁兼執行長Matsushima Yosuke表示：「我非常榮幸能夠與穿戴式裝置領域的全球一流公司Fitbit建立合作夥伴關係。隨著日本企業保健「健康經營」(‘Kenko-Keiei’)的發展，我們現在能夠提供比以往更高級的穿戴式解決方案。我們將繼續為促進個人健康貢獻力量，同時利用穿戴式裝置和Fitbit Premium等產品所累積的見解，進一步開發更多解決方案。」

Fitbit於2014年首次在日本推出，如今Fitbit已與來自各行各業的近300家日本企業客戶合作，為他們提供健康和保健解決方案，幫助推動有意義的參與和更佳的健康成果，並為雇主、健康保險公司和付款人帶來積極的回報。

長久以來，JMDC一直致力於為健康保險協會的客戶提供健康促進業務，但JMDC計畫在企業健康領域利用Fitbit Premium來加強運動、睡眠、冥想、預防性心理健康等方面的服務。Fitbit Premium將成為JMDC企業客戶的核心服務專案。這種夥伴關係將大幅擴展其企業客戶的健康管理業務。

有興趣的組織歡迎至https://fitbit.jmdc.co.jp/預先註冊。

關於Fitbit

Fitbit為人們提供達到目標所需的資料、激勵和指導，幫助人們擁有更健康、更積極的生活。Fitbit設計的產品和體驗可追蹤日常健康狀況，並激勵人們進行健身運動。Fitbit提供多種類別的創新性大眾化產品，包括Fitbit Sense™、 Fitbit Versa™智慧型手錶系列、Fitbit Charge 4™、Fitbit Inspire 2™和Fitbit Ace 2™活動追蹤器，以及Fitbit Aria Air智慧型體重計。Fitbit產品在約3,9000家零售店銷售，暢銷全球100多個國家。Fitbit平臺透過一流的軟體和互動式工具（包括Fitbit應用程式和適用於智慧型手錶的Fitbit OS）提供個人化的體驗、見解和指導。Fitbit的付費訂閱服務Fitbit Premium可在Fitbit應用程式中提供進階分析和可行的指導，幫助您達到健康和健身目標。Fitbit Health Solutions開發的健康和保健解決方案旨在幫助增加參與度，改善健康狀況，並為雇主、健康計畫和衛生系統帶來積極回報。

Fitbit和Fitbit標誌是Fitbit, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。其他Fitbit商標可在www.fitbit.com/legal/trademark-list查看。第三者商標是其各自所有者的財產。

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關於JMDC

JMDC成立於2002年。其使命是「利用資料和ICT解決方案來創建永續的國家醫療保健系統」。JMDC是醫療大數據領域的先驅，擁有資料匿名化處理以及資料分析和聚合的專有技術。根據對逾5.4億份健康保險（付款人）理賠資料和超過2,600萬健康檢查資料（截至2020年3月）的分析，本公司致力於幫助付款人促進健康水準，執行安全評估和健康經濟藥物分析，並提供其他資訊服務。JMDC持續開發健康促進服務，包括利用單一健康指標（健康年齡）督促健身運動的個人健康記錄服務Pep Up，並利用資料和資通訊科技(ICT)解決方案，以其他方式努力創建永續的醫療保健系統。

1 https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/18/dl/iryouhi_data.pdf

2 https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0830_002.html

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