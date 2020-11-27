Fitbit与JMDC签订协议，指定JMDC为日本企业客户的Fitbit Premium独家分销商

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Fitbit (NYSE: FIT)今天宣布，JMDC (TOKYO: 4483)将成为Fitbit的付费会员服务Fitbit Premium面向日本企业客户的独家分销商。

JMDC是日本最大的医疗数据库提供商之一，自2016年起向其企业客户（付款人、专注于企业健康的公司和私人保险公司）提供Fitbit设备（跟踪器和智能手表），并将从今天开始为其日本企业客户提供Fitbit Premium。

Fitbit Premium提供个性化和可行的指导，以帮助人们更多地运动，更好地睡眠和用餐。Premium会员利益包括定制方案、高级分析、个人见解、锻炼、新挑战、新的关键健康指标、健康报告等，所有这些都集中于Fitbit应用的一个界面内。Fitbit Premium还将提供来自Asken、Croix和Neurospace等合作伙伴的帮助改善睡眠、营养和精神状态的日语本地化程序。Fitbit Premium在推出后不到一年的时间内就吸引了50多万名付费用户。

根据厚生劳动省的数据，日本的医疗保健支出不断创下纪录高位，2018年估计为42.6万亿日元（3,859亿美元）1，以支持快速老龄化的人口。这些医疗费用中的很大一部分由日本雇主支付，因此许多公司在政府的大力支持和认可下，开始加紧改善工作场所的健康状况2。

Fitbit国际健康解决方案副总裁兼亚太区总经理Steve Morley表示：“近年来，日本组织越来越着力于改善员工和成员的健康和福利，Fitbit创新的可穿戴设备和支持性全球社区使我们成为帮助企业客户实现这些目标的天然合作伙伴。通过与JMDC等战略合作伙伴以及我们的分销商网络合作，我们在为所有日本人提供更容易获取和实现的健康和健身服务方面迈出了重要的一步。我们与JMDC的企业合作伙伴关系扩大到包括Fitbit Premium，使我们能够为用户提供更多的鼓励和支持，帮助更多的人追求积极的健康成果。”

JMDC总裁兼首席执行官Matsushima Yosuke表示：“我非常荣幸能够与可穿戴设备领域的全球领先公司Fitbit建立合作伙伴关系。随着日本企业健身运动‘健康经营’(Kenko-Keiei)的发展，我们现在能够提供比以往更高级的可穿戴解决方案。我们将继续为促进个人健康贡献力量，同时利用可穿戴设备和Fitbit Premium等产品所积累的见解进一步开发更多解决方案。”

Fitbit于2014年首次在日本推出，如今Fitbit已与来自各行各业的近300家日本企业客户合作，为他们提供健康和保健解决方案，帮助推动有意义的参与和更好的健康结果，并为雇主、健康保险公司和付款人带来积极的回报。

长久以来，JMDC一直致力于为健康保险协会的客户提供健康促进业务，但JMDC计划在公司健康领域通过Fitbit Premium加强运动、睡眠、冥想、预防性心理健康等方面的服务。Fitbit Premium将成为JMDC企业客户的核心服务项目。这种伙伴关系将极大地扩展其公司客户的健康管理业务。

有兴趣的组织欢迎通过https://fitbit.jmdc.co.jp/预先注册。

关于Fitbit

Fitbit为人们提供实现目标所需的数据、激励和指导，帮助人们过上更健康、更积极的生活。Fitbit设计的产品和体验可跟踪日常健康状况，并激励人们进行健身运动。Fitbit提供多种类别的创新性大众化产品，包括Fitbit Sense™、 Fitbit Versa™智能手表系列、Fitbit Charge 4™、Fitbit Inspire 2™和Fitbit Ace 2™活动追踪器，以及Fitbit Aria Air智能体重计。Fitbit产品现身于约3,9000家零售店，畅销全球100多个国家。Fitbit平台通过领先的软件和交互式工具（包括Fitbit应用程序和适用于智能手表的Fitbit OS）提供个性化的体验、见解和指导。Fitbit的付费订阅服务Fitbit Premium可在Fitbit应用中提供高级分析和可行的指导，帮助您实现健康和健身目标。Fitbit Health Solutions开发的健康和保健解决方案旨在帮助增加参与度，改善健康状况，并为雇主、健康计划和卫生系统带来积极回报。

Fitbit和Fitbit徽标是Fitbit, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。其他Fitbit商标可在www.fitbit.com/legal/trademark-list查看。第三方商标是其各自所有者的财产。

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关于JMDC

JMDC成立于2002年。其使命是“利用数据和ICT解决方案来创建可持续的国家医疗保健系统”。JMDC是医疗大数据领域的先驱，拥有数据匿名化处理以及数据分析和聚合的专有技术。基于对逾5.4亿份健康保险（付款人）理赔数据和超过2,600万健康检查数据（截至2020年3月）的分析，本公司致力于帮助付款人促进健康水平，执行安全评估和健康经济药物分析，并提供其他信息服务。JMDC持续开发健康促进服务，包括利用单个健康指标（健康年龄）督促健身运动的个人健康记录服务Pep Up，并通过数据和信息与通信技术(ICT)解决方案以其他方式努力创建可持续的医疗保健系统。

1 https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/18/dl/iryouhi_data.pdf

2 https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0830_002.html

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