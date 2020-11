REPLY: Reply betritt die eSports-Arena

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Reply kündigt am Vorabend der Mailänder Spielewoche in Zusammenarbeit mit Totem eSports den Einstieg in das eSport-Segment an. Das Totem eSports-Team wurde 2019 ins Leben gerufen. In diesem Jahr ist es auf den wichtigsten ESL-Rennstrecken aktiv – und hat sich nun für die kommende Saison in Reply Totem eSports umbenannt.

Das Reply Totem eSports-Team tritt auf nationaler und internationaler Ebene in der nächsten Saison in den ESL EVC-Runden für die Titel Clash Royale, Brawl Stars und eine Reihe weiterer Titel an, die von Sportarten wie FIFA über FPS bis hin zu strategischen Karten reichen.

Der Einstieg von Reply in den eSport ist Teil einer groß angelegten Initiative zur gezielten Unterstützung junger Technologie-Enthusiasten. Mit dieser Zusammenarbeit betritt Reply einen Markt mit exponentiellem Wachstum – gerade der eSport steht symbolisch für die Auswirkungen der Digitalisierung in allen Bereichen. Das Unternehmen ist bereits heute mit Game Studio und B2B-Initiativen in der Gaming-Branche aktiv.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, führt aus: „Der eSports-Sektor teilt viele Werte, die auch unserer Unternehmenskultur zugrunde liegen. Mit Reply Totem eSports verfolgen wir einen Plan, der das Wachstum der Branche weiter unterstützt. Wir freuen uns, junge Menschen begleiten zu können, die ihre Leidenschaft für Videospiele und Technologie zum Beruf gemacht haben. Wir hoffen, dass ihr Talent und ihre Erfolge eine Inspiration für alle Enthusiasten sind, die die gleichen Ideale teilen.”

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com