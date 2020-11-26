國防創新小組(DIU)選擇Immervision InnovationLab為Blue UAS Framework專案開發電腦視覺廣角相機

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於蒙特婁的廣角智慧視覺領導者Immervision今天宣布，該公司已獲得美國國防部(DoD)負責Blue UAS Framework工作的國防創新小組(DIU)授予的一項合約。

Immervision InnovationLab團隊將為小型無人機系統(sUAS)開發廣角電腦視覺相機，幫助Blue UAS Framework專案實現先進的弱光視覺，該專案旨在為商業和國防應用提供可負擔、可信賴、高性能和互通的UAS無人機技術。

Immervision營運執行副總裁兼商務長Alessandro Gasparini表示：「國防創新小組選擇Immervision的InnovationLab來開發這種針對低光視覺和自動飛行中的無人機而最佳化的創新廣角電腦視覺相機，我們感到十分榮幸。Immervision的技術已廣泛應用於航空航太、監視系統和消費電子產品達20多年。我們期待與DIU合作，為美國國防部的應用提供安全和高度先進的sUAS相機。」

Immervision參與設計的視覺系統既應用於航空航太相機、同溫層探測氣球等高度複雜的應用，也涵蓋從視訊監控、運動相機、物聯網到手機的商業應用。Immervision的技術可提供廣角視野、邊到邊的增強解析度、可控失真，並能承受極端條件。

關於Immervision

Immervision可以在任何設備上實現智慧視覺。我們擁有Deep Seeing技術以及享有聲譽的廣角光學設計和影像處理領域專家，可賦予智慧設備以超越人眼的視覺能力，以擷取高品質的視覺和情境資料。我們發明、客製化和授權廣角鏡頭和影像軟體技術，應用於從拍攝到顯示的AI、機器視覺和使用者應用，涵蓋手機、汽車、機器人、安全以及其他工業和消費產品行業。www.immervision.com

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