国防创新小组(DIU)选择Immervision InnovationLab为Blue UAS Framework项目开发计算机视觉广角摄相机

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于蒙特利尔的广角智能视觉领导者Immervision今天宣布，其已获得美国国防部(DoD)负责Blue UAS Framework工作的国防创新小组(DIU)授予的一项合同。

Immervision InnovationLab团队将为小型无人机系统(sUAS)开发广角计算机视觉摄相机，帮助Blue UAS Framework项目实现先进的弱光视觉，该项目旨在为商业和国防应用提供可负担、可信赖、高性能和可互操作的UAS无人机技术。

Immervision运营执行副总裁兼首席商务官Alessandro Gasparini表示：“国防创新小组选择Immervision的InnovationLab来开发这种针对低光视觉和自动飞行中的无人机而优化的创新广角计算机视觉摄像机，我们感到十分荣幸。Immervision的技术已广泛应用于航空航天、监视系统和消费电子产品达20多年。我们期待与DIU合作，为美国国防部的应用提供安全和高度先进的sUAS摄像机。”

Immervision参与设计的视觉系统既应用于航空航天摄像机、平流层气球等高度复杂的应用，也涵盖从视频监控、运动相机、物联网到手机的商业应用。Immervision的技术可提供广角视野、边到边的增强分辨率、可控失真，并能承受极端条件。

关于Immervision

Immervision可以在任何设备上实现智能视觉。我们拥有Deep Seeing技术以及享有声誉的广角光学设计和图像处理领域专家，可赋予智能设备以超越人眼的视觉能力，以捕获高质量的视觉和情境数据。我们发明、定制和授权许可广角镜头和图像软件技术，应用于从拍摄到显示的AI、机器视觉和用户应用，涉及手机、汽车、机器人、安防以及其他工业和消费产品行业。www.immervision.com

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