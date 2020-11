HE Fahd Al-Rasheed, chair of U20 Riyadh 2020 - (Photo - AETOSWire)

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Il presidente di Urban20 (U20), Sua Eccellenza Fahd Al-Rasheed, presidente della Commissione reale della città di Riad, ha espresso oggi il suo augurio di “buona fortuna” alle controparti italiane che si accingono a prendere le redini nel 2021 della presidenza del G20 e di U20, l’iniziativa di coinvolgimento delle città.

“La città di Riad è estremamente orgogliosa e onorata di avere potuto presiedere l’U20 nel 2020. Siamo orgogliosi dei progressi compiuti congiuntamente nell’ambito dell’U20 da 42 città, 30 gruppi di lavoro, università e organismi multilaterali. Abbiamo collaborato, innovato e trovato punti di incontro. Abbiamo discusso problemi e soluzioni sperimentati da città di ogni continente. Ci siamo concentrati sull’obiettivo di ricostruire una realtà migliore. Mentre lavoravamo per richiamare l’attenzione sulle questioni urbane, un numero record di 39 sindaci e rappresentanti delle principali metropoli ha approvato il Comunicato in 27 punti dell’U20. Roma e Milano sono state coinvolte in ogni fase del percorso e si sono predisposte in condizioni ottimali per sfruttare ulteriormente questo impulso e questa enorme mole di lavoro.”

