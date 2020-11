Operadora móvel mexicana Exis Telecom é lançada na plataforma VADSA da MDS Global-Powered

WARRINGTON, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Exis Telecom, uma nova operadora de rede móvel virtual (MVNO), será lançada no México em dezembro de 2020 usando a solução VNOnDemand da MDS Global para potencializar seus sistemas de suporte de negócios. Além da conectividade, o novo operador pretende disponibilizar aos seus clientes um leque de serviços adicionais, como segurança pessoal e solução Fintechs.

A Exis Telecom é o primeiro MVNO a ser lançado usando a plataforma ponta a ponta fornecida pelo Facilitador de MVNO Mexicano VADSA (Valor Agregado Digital, S.A. de C.V.). Como um MVNE, a VADSA oferece um serviço completo para novos MVNOs para facilitar e acelerar seu lançamento no mercado. A plataforma VADSA cobre todos os requisitos de lançamento necessários, incluindo o back-end BSS, análise de negócios e um portal do cliente no front end.

Natalia Saenz, presidente da VADSA disse: "Estamos entusiasmados com o lançamento da Exis Telecom como o primeiro MVNO em nossa plataforma e esperamos fornecer sua gama de serviços inovadores para o mercado mexicano. Este é também o início de uma nova era para os MVNOs no México. Mostramos que nossa plataforma facilita o caminho para novos operadores especializados que buscam entrar rapidamente no mercado, e acreditamos que a Exis será a primeira de muitos a tirar proveito da nossa solução".

A plataforma MVNE da VADSA é construída na solução VNOnDemand da MDS Global , a solução BSS-as-a-Service líder para o mercado MVNO. A flexibilidade e recursos empresariais da VNOnDemand, juntamente com a experiência local da VADSA, permitirá que a Exis Telecom incorpore rapidamente sua gama de serviços estendidos em sua oferta básica.

Dando as boas-vindas ao lançamento, o CEO da MDS Global, Steve Bowen, disse: "Nossa parceria com a VADSA ajudou a trazer a Exis Telecom para o mercado de maneira suave e eficiente. É uma demonstração clara dos benefícios de combinar conhecimento regional incomparável com experiência líder da indústria para criar uma parceria de mercado poderosa. Estamos ansiosos para trabalhar com a VADSA em muitos mais lançamentos de MVNO no futuro".

A Exis Telecom, que está sendo lançado na rede Altán Redes, oferecerá uma experiência totalmente digital ao cliente, juntamente com uma escolha de pacotes de voz e dados pré-pagos tradicionais com configurações flexíveis.

Os clientes poderão rastrear e controlar seus gastos por meio de um aplicativo móvel de fácil utilização, com a funcionalidade de faturamento em tempo real. A Exis também trabalhará com parceiros de marca especializados, como as soluções Spirits for Fintech, para oferecer aos seus clientes propostas novas e valiosas para o mercado, além de seus pacotes de conectividade.

A VADSA e a MDS Global farão uma apresentação conjunta no MVNOs Latin America Digital Symposium no dia 2 de dezembro de 2020. Para detalhes de inscrição ou mais informações, acesse o website do MVNOs Latin America.

Sobre a VADSA

Valor Agregado Digital (VADSA) é uma empresa de telecomunicações com sede na Cidade do México, focada na entrega de serviços de alta qualidade e soluções completas de valor agregado. Por acreditar que a conectividade é um direito e que o acesso a ela tem a possibilidade de melhorar a vida e as oportunidades de todos os mexicanos, a empresa entrou no mercado para entregar a combinação certa de serviços fixos e móveis. Desde o seu início em 2017, a VADSA fez parceria com as melhores empresas em todo o mundo para fornecer uma oferta digital exclusiva aos seus clientes.

Sobre a MDS Global

A MDS Global, uma provedora BSS-as-a-Service líder em soluções VNO, B2B e IoT. Cuida de todos os aspectos de monetização, garantia e direcionamento do consumidor para serviços e produtos complexos. Nós oferecemos um modelo de operação digital em um contexto DevOpst, que melhora as experiências dos investidores e proporciona agilidade de negócios sem precedentes.

Sediada no Reino Unido, os clientes da MDS Global incluem a BT Enterprise (Reino Unido), eir (Irlanda), iD Mobile from Dixons Carphone (Reino Unido), TalkTalk (Reino Unido), Telefónica (Reino Unido), Vodafone (Alemanha, Grécia e Países Baixos), Orange (Bélgica), KPN (Países Baixos) e Telia (Dinamarca), VADSA (México) e redONE (Malásia).

A MDS Global é parte do Lumine Group, que é um portfólio do Volaris Group, uma subsidiária da Constellation Software Inc.

Para mais informações, acesse: https://mdsglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.