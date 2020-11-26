Mavenir和Airtel在由Airtel主辦的印度O-RAN聯盟全球Plugfest測試活動上展示O-RAN RIC（RAN智慧控制器）

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--印度最大的綜合電信公司巴帝電信（Bharti Airtel，簡稱Airtel）攜手Mavenir在近期由其主辦的O-RAN聯盟(O-RAN)全球Plugfest測試活動上展示了O-RAN智慧控制器(RIC)。

這是印度地區首次參與全球Plugfest測試活動，彰顯出O-RAN生態系統的日趨成熟。此次活動使參與者能夠整合和驗證採用O-RAN定義的架構和規範實作的解決方案的一致性和互通性，以加快解決方案為商業部署做好準備。

Mavenir和Airtel展示的O-RAN智慧控制器(RIC)利用了先進的機器學習演算法來最佳化網路效能。此次展示示範了RIC的實際應用，從展示的RAN擷取組態資料和效能指標，並反覆運算最佳化組態參數以實現關鍵績效指標的改進。目標函數由操作員設定，可指導最佳化過程，以滿足執行時可能動態變化的業務需求。展示範圍還包括Mavenir Non-RealTime RIC的O-RAN O1介面測試。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「我們很高興能在首次O-RAN全球Plugfest測試活動上與Airtel合作，這項活動使人們能夠重新思考傳統的網路部署模式。」

巴帝電信技術長Randeep Sekhon表示：「我們很高興能與全球O-RAN社群合作。我們與Mavenir進行此次成功展示的合作，是朝著建構採用開放式網路架構的5G系統邁出的又一步。」

Mavenir資深副總裁兼人工智慧與分析事業部總經理Kuntal Chowdhury表示：「傳統網路部署中網路組態參數的最佳化成本高，需要專業技術人員，以及當透過驅動測試收集資料時會出現長延遲。透過智慧應用最新的機器學習技術，我們可以在網路部署時以及整個網路生命週期內大幅減少網路最佳化所需的成本和時間。非常感謝Airtel和O-RAN聯盟主辦此次活動。」

關於Mavenir

Mavenir是業界唯一的端對端、雲端原生網路軟體供應商，致力於加快通訊服務提供者(CSP)的軟體網路轉型和重新定義網路經濟性。Mavenir在行動網路堆疊的每一層提供全面的端對端產品組合。從行動核心、行動存取/邊緣到行動服務，Mavenir在演進型雲端原生網路解決方案方面均處於領先地位，並為終端使用者提供創新、安全的體驗。Mavenir憑藉在IMS（VoLTE、VoWiFi、進階傳訊(RCS)）、專有網路及vEPC、5G Core和OpenRAN vRAN等領域的創新，在加快網路轉型方面為120多個國家的250多家CSP客戶提供助力，這些客戶為全球50%以上的用戶提供服務。

Mavenir應用有助於推動服務敏捷性、靈活性和速度的突破性、創新性技術架構和商業模式。憑藉推動NFV演進以實現網路規模經濟的解決方案，Mavenir為CSP提供一系列有助於降低成本、創造收入和保護收入的解決方案。www.mavenir.com。

關於巴帝電信

Airtel是一家全球性電信公司，總部位於印度，業務遍及南亞和非洲的18個國家。公司位居全球三大行動營運商之列，其行動網路涵蓋逾20億人口。Airtel是印度最大的綜合電信供應商，也是非洲第二大行動營運商。截至2020年9月底，Airtel在業務方面擁有大約4.4億客戶。

Airtel的產品組合包括4G/4.5G高速行動寬頻、承諾速度高達1Gbps的Airtel Xstream Fiber、透過Airtel Xstream 4K Hybrid Box融合的數位電視解決方案、透過Airtel Payments Bank提供的數位支付，以及一系列跨連接、協作、雲端和安全的綜合服務，為超過100萬家企業提供服務。

Airtel的OTT服務包括用於自我護理的Airtel Thanks應用程式、適用於視訊的Airtel Xstream應用程式、適用於娛樂的Wynk Music，以及針對視訊會議的Airtel BlueJeans。此外，Airtel已與全球數百家公司締結策略合作關係，以使Airtel平臺能夠提供一系列消費者服務和企業服務。

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