Mavenir和Airtel在由Airtel主办的印度O-RAN联盟全球Plugfest测试活动上展示O-RAN RIC（RAN智能控制器）

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--印度最大的综合电信公司巴帝电信（Bharti Airtel，简称“Airtel” ）携手Mavenir在近期由其主办的O-RAN联盟(O-RAN)全球Plugfest测试活动上展示了O-RAN智能控制器(RIC)。

这是印度地区首次参与全球Plugfest测试活动，彰显出O-RAN生态系统的日趋成熟。此次活动使参与者能够整合和验证基于O-RAN定义的架构和规范实施的解决方案的一致性和互操作性，以加快解决方案为商业部署做好准备。

Mavenir和Airtel演示的O-RAN智能控制器(RIC)利用了先进的机器学习算法来优化网络性能。此次演示展示了RIC的实际应用，从演示的RAN提取配置数据和性能指标，并迭代优化配置参数以实现关键绩效指标的改进。目标函数由操作员配置，可指导优化过程，以满足运行时可能动态变化的业务需求。演示范围还包括Mavenir Non-RealTime RIC的O-RAN O1接口测试。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“我们很高兴能在首次O-RAN全球Plugfest测试活动上与Airtel合作，这项活动使人们能够重新思考传统的网络部署模式。”

巴帝电信首席技术官Randeep Sekhon表示：“我们很高兴能与全球O-RAN社区合作。我们与Mavenir进行此次成功演示的合作，是朝着构建采用开放式网络架构的5G系统迈出的又一步。”

Mavenir高级副总裁兼人工智能与分析事业部总经理Kuntal Chowdhury表示：“传统网络部署中网络配置参数的优化的成本高，需要专业技术人员，以及当通过驱动测试收集数据时会出现长时延。通过智能应用最新的机器学习技术，我们可以在网络部署时以及整个网络生命周期内大幅减少网络优化所需的成本和时间。非常感谢Airtel和O-RAN联盟主办此次活动。”

关于Mavenir

Mavenir是行业唯一的端到端、云原生网络软件提供商，致力于加快通信服务提供商(CSP)的软件网络转型和重新定义网络经济性。Mavenir在移动网络堆栈的每一层提供全面的端到端产品组合。从移动核心、移动接入/边缘到移动服务，Mavenir在演进型云原生网络解决方案方面均处于领先地位，并为最终用户提供创新、安全的体验。Mavenir借助在IMS（VoLTE、VoWiFi、高级信息(RCS)）、专有网络及vEPC、5G Core和OpenRAN vRAN等领域的创新，在加快网络转型方面为120多个国家的250多家CSP客户提供助力，这些客户服务着全球50%以上的用户。

Mavenir应用有助于推动服务敏捷性、灵活性和速度的突破性、创新性技术架构和商业模式。凭借推动NFV演进以实现网络规模经济的解决方案，Mavenir为CSP提供一系列有助于降低成本、创造收入和保护收入的解决方案。www.mavenir.com。

关于巴帝电信

Airtel是一家全球性电信公司，总部位于印度，业务遍及南亚和非洲的18个国家。公司位居全球三大移动运营商之列，其移动网络覆盖逾20亿人口。Airtel是印度最大的综合电信提供商，也是非洲第二大移动运营商。截至2020年9月底，Airtel在业务方面拥有大约4.4亿客户。

Airtel的产品组合包括4G/4.5G高速移动宽带、承诺速度高达1Gbps的Airtel Xstream Fiber、通过Airtel Xstream 4K Hybrid Box融合的数字电视解决方案、通过Airtel Payments Bank提供的数字支付，以及一系列跨连接、协作、云和安全的综合服务，为超过100万家企业提供服务。

Airtel的OTT服务包括用于自我护理的Airtel Thanks应用程序、适用于视频的Airtel Xstream应用程序、适用于娱乐的Wynk Music，以及针对视频会议的Airtel BlueJeans。此外，Airtel已与全球数百家公司结成战略合作关系，以使Airtel平台能够提供一系列消费者服务和企业服务。

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