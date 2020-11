NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Bharti Airtel (‘Airtel’), India’s grootste geïntegreerde telecombedrijf, demonstreerde samen met Mavenir de O-RAN Intelligent Controller (RIC) tijdens het recente Global O-RAN ALLIANCE Plugfest dat het organiseerde.

Het Global Plugfest, dat een primeur was voor de deelname van de Indiase regio, toonde de groeiende volwassenheid van het O-RAN-ecosysteem. Tijdens het evenement konden deelnemers conformiteit en interoperabiliteit van de geïmplementeerde oplossingen integreren en valideren op basis van door O-RAN gedefinieerde architectuur en specificaties om de gereedheid van oplossingen voor commerciële implementaties te versnellen.

De door Mavenir en Airtel gedemonstreerde O-RAN Intelligent Controller (RIC) maakt gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen om de netwerkprestaties te optimaliseren. Deze demonstratie toonde RIC in actie, waarbij configuratiegegevens en prestatiestatistieken van een demonstratie-RAN werden opgenomen en iteratief de configuratieparameters werden geoptimaliseerd om verbetering van de belangrijkste prestatie-indicatoren te bereiken. De doeldoeliefunctie kan door de operator worden geconfigureerd en stuurt het optimalisatieproces om te voldoen aan potentieel dynamisch veranderende zakelijke vereisten tijdens runtime. Omvang van de demonstratie omvat ook O-RAN O1-interfacetests van Mavenir Non-RealTime RIC.

