先進科技研究理事會宣佈推出“ASPIRE”，以促進未來變革性科技的創建

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新成立的先進科技研究理事會(ATRC)今天宣佈，計畫推出專門的科技方案管理支柱ASPIRE，以促進未來變革性科技的創建。

ASPIRE將與跨領域的業界利害關係者協商合作，制定可以透過研發解決的問題分析架構。經由界定問題、設置重大階段性目標，並監督專案的進展，ASPIRE將推進從「實驗室到市場」的明確路徑。ASPIRE將就研究合作夥伴的選擇以及資金的分配做出具有影響力的決策。它將確保其研發優先工作與阿布達比以及阿拉伯聯合大公國更廣泛的發展目標保持一致。

此外，ASPIRE還將推出大型挑戰賽，集結當地及全球創新者的力量，進行重要的研究工作，力求解決全世界一些最迫切的問題。帶頭舉辦此類競賽將加強阿布達比以及阿聯作為國際先進科技研究中心的地位。

自第一屆先進科技研究理事會董事會議召開的三個月以來，ASPIRE已經開始就先進科技籌劃幾項重大挑戰賽和國際競賽。ASPIRE還將舉辦穆罕默德-本-紮耶德國際機器人挑戰賽(MBZIRC)，這項兩年一次的國際機器人大賽的獎金金額高達500萬美元。此外，ASPIRE還計畫與XPRIZE基金會(XPRIZE Foundation)合作推出全球大賽。這項全球大賽由阿布達比的加速器計畫Ghadan 21提供資金，該加速器計畫投資於企業、創新和人才，以促進阿布達比的發展。

先進科技研究理事會秘書長Faisal Al Bannai閣下在談及推出ASPIRE時表示：「創意構想是推動全球經濟和社會發展的力量。因此，我們力求讓創新過程變得更加觸手可及。透過管理和投資相關研發專案，我們有機會解決世界上一些最嚴峻的挑戰——讓我們朝向更美好的明天邁進。」

先進科技研究理事會致力於為阿布達比制定研發優先工作。作為中東地區首創的研究和科技機構，理事會負責指導突破性的發現和顛覆工作、「應用研究」以及先進科技，力求為研發生態系統乃至阿聯更廣泛的各界提升影響力提供長期經濟資助。理事會將加強阿布達比以及阿聯的全球創新中心地位，並為知識經濟的發展貢獻力量。

關於ASPIRE：

ASPIRE是阿布達比先進科技研究理事會(ATRC)的方案管理支柱，致力於促進未來變革性科技的創建。ATRC負責制定阿布達比的研發策略，整合資金進行有效的投資，並推動政策與規範。ASPIRE將與跨領域的業界利害關係者、大學和研究機構協商合作，提出問題分析架構。它還將舉辦大型挑戰賽和國際競賽，以解決全世界一些最迫切的問題。ASPIRE將集結傑出人才、思想、資源和科技，以解決複雜的挑戰。

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*來源：AETOSWire

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