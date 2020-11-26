 先进技术研究理事会宣布推出“ASPIRE”，以促进未来变革性技术的创建

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新成立的先进技术研究理事会(ATRC)今天宣布，计划推出专门的技术方案管理支柱ASPIRE，以促进未来变革性技术的创建。

ASPIRE将与跨领域的行业利益攸关方协商合作，制定可以通过研发解决的问题分析框架。通过界定问题，设置重大阶段目标，并监测项目的进展，ASPIRE将推进从“实验室到市场”的明确路径。ASPIRE将就研究合作伙伴的选择以及资金的分配做出具有影响力的决策。它将确保其研发优先工作与阿布扎比以及阿联酋更广泛的发展目标保持一致。

此外，ASPIRE还将推出大型挑战赛，集结当地及全球创新者的力量，开展重要研究工作，力求解决世界一些最为紧迫的问题。带头举办此类竞赛将加强阿布扎比以及阿联酋作为国际先进技术研究中心的地位。

自第一届先进技术研究理事会董事会议召开的三个月来，ASPIRE已经开始就先进技术筹划几项重大挑战赛和国际竞赛。ASPIRE还将举办穆罕默德-本-扎耶德国际机器人挑战赛(MBZIRC)，这项两年一次的国际机器人大赛奖金额高达500万美元。此外，ASPIRE还计划与XPRIZE基金会(XPRIZE Foundation)合作推出一项全球大赛。这项全球大赛由阿布扎比的加速器计划Ghadan 21提供资金，这个加速器计划致力于通过投资企业、创新和人才促进阿布扎比的发展。

先进技术研究理事会秘书长Faisal Al Bannai阁下在谈及推出ASPIRE时表示：“思想是推动我们全球经济和社会发展的力量。因此，我们力求让创新过程变得更加触手可及。通过管理和投资相关研发项目，我们有机会解决世界上一些最严峻的挑战——让我们朝着更加美好的明天迈进。”

先进技术研究理事会致力于为阿布扎比制定研发优先工作。作为中东地区首创的研究和技术机构，理事会负责指导突破性的发现和颠覆工作、“应用研究”以及先进技术，力求为研发生态系统乃至阿联酋更广泛的各界提升影响力提供长期经济资助。理事会将加强阿布扎比以及阿联酋作为全球创新中心的地位，并为知识经济的发展做出贡献。

关于ASPIRE：

ASPIRE是阿布扎比先进技术研究理事会(ATRC)下属方案管理支柱，致力于促进未来变革性技术的创建。ATRC负责制定阿布扎比的研发战略，整合资金进行有效的投资，并推进政策与监管。ASPIRE将与跨领域的行业利益攸关方、大学和研究机构协商合作，提出问题分析框架。它还将举办大型挑战赛和国际竞赛以解决世界一些最紧迫的问题。ASPIRE将汇聚杰出人才、思想、资源和技术，应对复杂的挑战。

如需了解更多信息，请访问www.aspireuae.ae

如需了解更多信息，请访问www.atrc.ae

如需了解有关Ghadan 21的更多信息，请访问www.ghadan.abudhabi

*来源：AETOSWire

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