Le Conseil de recherche sur les technologies avancées lance « ASPIRE » pour stimuler la création de technologies transformatrices futures

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le nouveau Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) a annoncé aujourd'hui son intention de stimuler la création de futures technologies transformatrices avec le lancement d'ASPIRE, son pilier consacré à la gestion du programme technologique.

ASPIRE travaille en concertation avec les parties prenantes intersectorielles de l'industrie pour répondre aux problèmes qui peuvent être résolus à travers la recherche et le développement. En définissant le problème, en fixant les objectifs à réaliser et en surveillant l’avancement des projets, ASPIRE facilite le passage du "laboratoire au marché". ASPIRE prendra des décisions percutantes concernant la sélection des partenaires de recherche et la répartition des fonds. Il veillera à ce que ses priorités en matière de R&D soient alignées avec les objectifs de développement plus larges d'Abou Dhabi et des Émirats arabes unis.

ASPIRE lancera également de grands défis qui rassembleront des innovateurs locaux et mondiaux pour travailler sur des recherches essentielles visant à résoudre les problèmes les plus pressants du monde. L’organisation de ces concours renforcera Abou Dhabi et la position des EAU en tant que centre international de recherche technologique avancée.

En trois mois depuis la première réunion du conseil d'administration du Conseil de recherche sur les technologies avancées, ASPIRE a commencé à concevoir plusieurs grands défis et concours internationaux dans le domaine des technologies avancées. ASPIRE organisera également Mohamed Bin Zayed international Robotics Challenge (MBZIRC), la compétition internationale de robotique biannuelle qui bénéficie d'un fonds de 5 millions de dollars. En outre, ASPIRE s'apprête à lancer une compétition mondiale en partenariat avec la Fondation XPRIZE. La compétition mondiale est financée par Ghadan 21, le programme d’accélération d'Abou Dhabi, qui stimule le développement de l'émirat en investissant dans les entreprises, l'innovation et les personnes.

Au sujet du lancement d'ASPIRE, Son Excellence Faisal Al Bannai, secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées, a déclaré : "Les idées sont le moteur de nos économies et de nos sociétés mondiales. À ce titre, nous cherchons à rendre le processus d'innovation plus accessible. En gérant et en investissant dans des projets de recherche et développement pertinents, nous avons l’opportunité de relever certains des défis les plus importants au monde, ce qui nous permet de progresser vers un meilleur avenir".

Le Conseil de recherche sur les technologies avancées a été créé pour définir les priorités en matière de R&D à Abou Dhabi. En tant que premier organisme de recherche et de technologie de ce type dans la région du Moyen-Orient, le Conseil est mandaté pour guider les découvertes et les perc ées révolutionnaires, la "recherche appliquée" et les technologies avancées avec un engagement de financement à long terme pour une plus grande influence et un plus grand impact sur l'écosystème de la R&D et sur les EAU au sens plus large. Le Conseil renforce le statut d’Abou Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que centre mondial d'innovation et contribue au développement de l’économie fondée sur la connaissance.

À propos d'ASPIRE :

ASPIRE encourage la création de futures technologies transformatrices en tant que pilier de gestion du programme du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi. ATRC est responsable de définir la stratégie de recherche et de développement d’Abou Dhabi, de consolider des fonds pour des investissements efficaces et de conduire la politique et la réglementation. ASPIRE travaille en concertation avec les parties prenantes intersectorielles de l'industrie, les universités et les instituts de recherche pour répondre aux problèmes. Il lance également de grands défis et des compétitions internationales pour résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde. ASPIRE rassemble des personnes, des idées, des ressources et des technologies exceptionnelles pour résoudre des défis complexes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : www.aspireuae.ae

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.atrc.ae

Pour plus d'informations sur Ghadan 21, veuillez consulter www.ghadan.abudhabi

*Source : AETOSWire