O Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada anuncia o ‘ASPIRE’ - para impulsionar a criação de futuras tecnologias de transformação

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O recém-estabelecido Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council, ATRC) anunciou hoje seus planos para impulsionar a criação de tecnologias transformadoras futuras com o lançamento de seu pilar de gerenciamento de programa de tecnologia dedicado, ASPIRE.

O ASPIRE trabalha em consulta com as partes interessadas da indústria de vários setores para elaborar declarações de problemas que podem ser resolvidos por meio de pesquisa e desenvolvimento. Ao definir o problema, estabelecer marcos e monitorar o progresso dos projetos, o ASPIRE facilita um caminho claro do ‘laboratório ao mercado’. O ASPIRE tomará decisões impactantes relacionadas à seleção de parceiros de pesquisa e à alocação de financiamento. Isso garantirá que suas prioridades de P&D se alinhem com Abu Dhabi e as metas de desenvolvimento mais amplas dos Emirados Árabes Unidos.

O ASPIRE também lançará grandes desafios que reunirão inovadores locais e globais para trabalhar em pesquisas cruciais que visam solucionar os problemas mais urgentes do mundo. Liderar essas competições fortalecerá Abu Dhabi e a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro internacional de pesquisa de tecnologia avançada.

Em três meses desde a primeira reunião do conselho do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, o ASPIRE começou a projetar vários grandes desafios e competições internacionais em tecnologia avançada. O ASPIRE também realizará o Desafio Internacional de Robótica Mohamed Bin Zayed (MBZIRC), a competição internacional bienal de robótica que tem um fundo de prêmios de US$ 5 milhões. Além disso, o ASPIRE está pronto para lançar uma competição global em parceria com a Fundação XPRIZE. A competição global é financiada pelo Ghadan 21, o programa acelerador de Abu Dhabi, que está impulsionando o desenvolvimento do emirado, investindo em negócios, inovação e pessoas.

Falando sobre o lançamento do ASPIRE, Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, disse: "As ideias são o que impulsionam nossas economias e sociedades globais. Como tal, buscamos tornar o processo de inovação mais acessível. Ao gerenciar e investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento pertinentes, temos a oportunidade de abordar alguns dos desafios mais críticos do mundo - permitindo-nos fazer a transição para um amanhã melhor.”

O Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada foi estabelecido para definir as prioridades de P&D para Abu Dhabi. O primeiro de seu tipo, um órgão de pesquisa e tecnologia na região do Oriente Médio, o Conselho tem o mandato de guiar descobertas e interrupções, 'pesquisa aplicada' e tecnologias avançadas com um compromisso de financiamento de longo prazo para maior influência e impacto em todo o ecossistema de P&D e os Emirados Árabes Unidos de forma mais ampla. O conselho fortalece a posição de Abu Dhabi e dos EAU como centro global de inovação, além de contribuir para o desenvolvimento da economia baseada em conhecimento.

Sobre o ASPIRE:

O ASPIRE impulsiona a criação de futuras tecnologias transformadoras como o pilar de gerenciamento do programa do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC). O ATRC é responsável por definir a estratégia de pesquisa e desenvolvimento de Abu Dhabi, consolidar fundos para investimentos eficientes e conduzir políticas e regulamentações. O ASPIRE trabalha em consulta com as partes interessadas da indústria de vários setores, universidades e institutos de pesquisa para elaborar declarações de problemas. Também lança grandes desafios e competições internacionais para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo. O ASPIRE reúne pessoas, ideias, recursos e tecnologias excepcionais para resolver desafios complexos.

Para mais informações, visite www.aspireuae.ae

Para obter mais informações, acesse www.atrc.ae

Para mais informações sobre Ghadan 21, visit www.ghadan.abudhabi

