Il Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata annuncia il lancio di ‘ASPIRE’ per promuovere la creazione di tecnologie trasformative future

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Il neocostituito Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (Advanced Technology Research Council, ATRC) ha annunciato in data odierna che intende sostenere la creazione di tecnologie trasformative future tramite il lancio di ASPIRE, piattaforma dedicata alla gestione dei programmi in ambito tecnologico.

ASPIRE inquadra, in consultazione con le parti interessate a livello interdisciplinare, le dichiarazioni di problemi risolvibili attraverso attività di ricerca e sviluppo. Definendo chiaramente i problemi, stabilendo dei traguardi e monitorando i progressi dei progetti, ASPIRE traccia un percorso ben delineato ‘dal laboratorio al mercato’. ASPIRE assumerà decisioni con un impatto incisivo per quanto concerne la selezione dei partner che collaboreranno alle attività di ricerca e l’allocazione dei fondi. Accerterà il debito allineamento delle sue priorità nell’area ricerca e sviluppo agli obiettivi di sviluppo di più ampio respiro perseguiti da Abu Dhabi e dagli Emirati Arabi Uniti.

ASPIRE indirà inoltre dei concorsi di grande portata in cui innovatori locali e globali condurranno congiuntamente attività di ricerca d’importanza fondamentale per risolvere i problemi più pressanti a livello mondiale. Tali concorsi rafforzeranno la posizione di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti quale hub internazionale per la ricerca tecnologica avanzata.

Nei tre mesi successivi alla prima assemblea del consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata, ASPIRE ha iniziato a configurare diversi concorsi di grande portata e competizioni internazionali dedicati alla tecnologia avanzata. ASPIRE terrà inoltre il Concorso internazionale di robotica Mohamed Bin Zayed (Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, MBZIRC), un evento indetto a cadenza biennale con in palio 5 milioni di dollari. In aggiunta a ciò, ASPIRE lancerà una competizione globale in collaborazione con la Fondazione XPRIZE (XPRIZE Foundation). La competizione globale è finanziata da Ghadan 21, il programma per acceleratori di Abu Dhabi che sta sostenendo lo sviluppo dell’Emirato tramite investimenti in attività, nell’innovazione e nelle persone.

In riferimento al lancio di ASPIRE, Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario generale del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata, ha dichiarato: “Le idee sono il pilastro portante su cui poggiano le nostre società ed economie globali ed è proprio in considerazione di ciò che ci proponiamo di rendere il processo d’innovazione più accessibile. La gestione e l’effettuazione di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo rilevanti ci permetteranno di risolvere alcune delle questioni più pressanti a livello mondiale, aprendo le porte a un domani migliore.”

Il Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata è stato creato per delineare le priorità nel ramo della ricerca e dello sviluppo per Abu Dhabi. Quale primo organismo nel suo genere dedicato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nella regione del Medio Oriente, il Consiglio ha il compito di guidare lo sviluppo di scoperte e innovazioni dirompenti e le attività nei rami della ‘ricerca applicata’ e delle tecnologie avanzate con impegni finanziari a lungo termine a garanzia di un’influenza e un impatto più incisivi entro l’ecosistema del settore della ricerca e dello sviluppo e negli Emirati Arabi Uniti più in generale. Il Consiglio rafforza la posizione di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti quali hub globali per l’innovazione e contribuisce allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

Informazioni su ASPIRE

ASPIRE promuove la creazione di tecnologie trasformative future quale piattaforma dedicata alla gestione dei programmi del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (Advanced Technology Research Council, ATRC) di Abu Dhabi. ATRC è responsabile della messa a punto della strategia nel campo della ricerca e dello sviluppo per Abu Dhabi, del consolidamento dei fondi per assicurare l’efficienza degli investimenti e del delineamento di politiche e regolamenti. ASPIRE tiene un dialogo continuativo con università, istituti di ricerca e parti interessate a livello interdisciplinare per inquadrare le problematiche. Indice inoltre concorsi di grande portata e competizioni internazionali finalizzati alla risoluzione di alcuni dei problemi più urgenti a livello mondiale. ASPIRE unisce idee, risorse, tecnologie e individui eccezionali per risolvere problematiche complesse.

Per ulteriori informazioni visitate www.aspireuae.ae.

Per ulteriori informazioni visitate www.atrc.ae

Per ulteriori informazioni su Ghadan 21, visitate www.ghadan.abudhabi

*Fonte: AETOSWire

