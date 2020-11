Advanced Technology Research Council kondigt aan dat ‘ASPIRE’ - de ontwikkeling van toekomstige transformatieve technologieën gaat aansturen

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het nieuw gevestigde Advanced Technology Research Council (ATRC) heeft vandaag de plannen bekendgemaakt voor het aansturen van de ontwikkeling van toekomstige transformatieve technologieën met de lancering van ASPIRE, hun specifieke steunpilaar voor technologieprogrammamanagement.

ASPIRE werkt in overleg met belanghebbenden uit de sector, om probleemstellingen te formuleren die door onderzoek en ontwikkeling kunnen worden opgelost. Door het probleem te definiëren, mijlpalen te bepalen en de voortgang te bewaken, faciliteert ASPIRE een duidelijke route van ‘lab naar markt.’ ASPIRE neemt belangrijke beslissingen die verband houden met de selectie van onderzoekspartners en de toewijzing van financiering. Het bedrijf zal er voor zorgen dat hun R&D-prioriteiten overeenkomen met de bredere ontwikkelingsdoelen van Abu Dhabi en de VAE.

ASPIRE zal ook belangrijke uitdagingen introduceren die lokale en internationale vernieuwers samenbrengen om aan cruciaal onderzoek te werken dat tot doel heeft de meest urgente problemen in de wereld op te lossen. Het aanvoeren van dergelijke competities zal de positie van Abu Dhabi en de VAE als internationaal centrum voor geavanceerd technologieonderzoek versterken.

In de drie maanden sinds de eerste bestuursvergadering van de Advanced Technology Research Council is ASPIRE gestart met het opzetten van verschillende grote uitdagingen en internationale competities op het gebied van geavanceerde technologie. ASPIRE zal ook de Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) leiden, de tweejarige internationale roboticacompetitie die een prijzenfonds heeft van US$ 5 miljoen. Daarnaast is ASPIRE aan de slag gegaan om een internationale competitie te introduceren in samenwerking met de XPRIZE Foundation. De internationale competitie wordt gefinancierd door Ghadan 21, Abu Dhabi's acceleratorprogramma dat de ontwikkeling van het emiraat aanstuurt door te investeren in bedrijven, innovatie en mensen.

Sprekend over de introductie van ASPIRE, zei Zijne Excellentie Faisal Al Bannai, secretaris-generaal van de Advanced Technology Research Council: "Ideeën zijn wat onze wereldwijde economieën en maatschappijen energie geeft. Als zodanig streven we ernaar het innovatieproces toegankelijker te maken. Door het beheren van en investeren in relevante onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, hebben we de kans om enkele van de meest cruciale uitdagingen aan te pakken, wat ons in staat stelt de overgang te maken naar een betere toekomst.”

Advanced Technology Research Council werd opgericht om de R&D-prioriteiten voor Abu Dhabi vast te stellen. De Council, een onderzoeks- en technologie-orgaan, het eerste in zijn soort in het Midden-Oosten, heeft het mandaat gekregen om richting te geven aan doorbraakontdekking en -ontwrichting, ‘toegepast onderzoek’ en geavanceerde technologieën met een toezegging voor langetermijnfinanciering voor meer invloed en impact in het R&D-ecosysteem en in de VAE, in bredere zin. De Council versterkt de status van Abu Dhabi en de VAE als mondiaal centrum voor innovatie en draagt bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie.

Over ASPIRE:

ASPIRE stuurt de ontwikkeling van toekomstige transformatieve technologieën aan als de steunpilaar voor programma-management van Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council (ATRC). De ATRC is verantwoordelijk voor het definiëren van Abu Dhabi’s onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie, het consolideren van fondsen voor efficiënte investeringen en het aansturen van beleid en regelgeving. ASPIRE werkt in overleg met belanghebbenden uit een doorsnede van de sector, universiteiten en onderzoeksinstituten om probleemstellingen te formuleren. Het bedrijf introduceert ook grote uitdagingen en internationale competities om enkele van de urgentste problemen in de wereld op te lossen. ASPIRE brengt buitengewone mensen, ideeën, middelen en technologieën samen om complexe uitdagingen op te lossen.

